Нужен ли пропуск для передвижения по Туле? Сколько qr-кодов оформлять на семью? Какие штрафы?

В Тульской области Указом губернатора вводят цифровые пропуска. Myslo написал об этом здесь. Нововведение вызывает ряд вопросов, на которые мы попросили ответить правительство. Порядок разъяснили руководитель государственно-правового комитета Тульской области Наталья Архипова, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков и начальник УГИБДД УМВД России по Тульской области полковник полиции Вячеслав Лопатников.

— Нужен ли тулякам пропуск с qr-кодом, чтобы передвигаться по городу?

- Нет, пропуска нужны только для въезда на территорию Тульской области и выезда из региона.

— Если в автомобиле едет целая семья, сколько пропусков нужно оформить? Достаточно ли одного, на автомобиль?

- Нет. Пропуска оформляются на каждого человека, который едет в транспортном средстве, за исключением детей до 14 лет, которые перемещаются с родителями или законными представителями. К автомобилю пропуск не привязан.

— Готовы ли правоохранительные органы для исполнения Указа? Как будут контролировать перемещения?

- Сотрудники УМВД по Тульской области готовы к изменению режима перемещения по области. Контроль действует на семи постах на въездах и выездах с территории региона. Экипажи оснащены электронными устройствами для считывания qr-кодов. Контроль будет выборочным.

– Какие предполагаются штрафы?

– При отсутствии действующего цифрового пропуска гражданину будет запрещено пересечь границу Тульской области. Кроме того, в этом случае предполагается административный штраф до 30 тысяч рублей.

— Контроль за соблюдением режима будет проводиться только на автодорогах?

- Нет. Контроль будет осуществляться также и на железной дороге, автовокзалах и др. Количество постов полиции будет изменяться исходя из складывающейся ситуации.

— Как кроме портала «Госуслуги» www.propusk.gosuslugi.ru или мобильного приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус» можно оформить пропуск?

- Никак. Предусмотрены только эти два пути. Для регистрации подойдет даже неподтвержденная учетная запись ЕСИА.