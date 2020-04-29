новости
новости
Регистрация
Вода в Заречье: На Обидимо-Упкинском водозаборе меняют трубы 50-летней давности
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Вода в Заречье: На Обидимо-Упкинском водозаборе меняют трубы 50-летней давности

Только за прошлый год на аварийных участках произошло более 300 утечек.

На Обидимо-Упкинском водозаборе меняют наиболее аварийные участки. К работам специалисты «Тулагорводоканала» приступили еще в конце февраля.

Как сообщает пресс-служба администрации города, трубы водозабора укладывали еще в 70-е и 80-е годы прошлого века. В этом году предстоит заменить на шести участках в общей сложности 4,7 км магистрального водовода, который снабжает Зареченский и часть Советского округов Тулы.

Сейчас идет перекладка второго участка трубопровода в районе красных ворот. Его протяженность — 1,2 км. Рабочие производят сварку труб.

- Первый этап мы уже завершили. Был переложен и переврезан участок протяженностью 1,3 км в районе д. Некрасово. Его уже опрессовали. Сейчас в районе красных ворот у нас работает одна бригада. Послезавтра к работе приступает вторая. Все необходимые материалы есть. Трубы используем от местного производителя завода «Полипласт Новомосковск». Гарантийный срок эксплуатации — 10 лет. Срок службы нового водовода — 50 лет. Идем в графике. Данный участок в начале мая планируем завершить, — сообщил генеральный директор «Тулагорводоканала» Эдуард Головин.

Полностью запланированные работы намерены завершить в июле.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:25 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
водаводоснабжениеТулагорводоканал

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как оформить цифровой пропуск в Тульской области: видеоинструкция
Как оформить цифровой пропуск в Тульской области: видеоинструкция
В Туле погоню экипажа ДПС за машиной с подростком и ребенком снял видеорегистратор
В Туле погоню экипажа ДПС за машиной с подростком и ребенком снял видеорегистратор
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.