Вода в Заречье: На Обидимо-Упкинском водозаборе меняют трубы 50-летней давности

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Только за прошлый год на аварийных участках произошло более 300 утечек.

На Обидимо-Упкинском водозаборе меняют наиболее аварийные участки. К работам специалисты «Тулагорводоканала» приступили еще в конце февраля.

Как сообщает пресс-служба администрации города, трубы водозабора укладывали еще в 70-е и 80-е годы прошлого века. В этом году предстоит заменить на шести участках в общей сложности 4,7 км магистрального водовода, который снабжает Зареченский и часть Советского округов Тулы.

Сейчас идет перекладка второго участка трубопровода в районе красных ворот. Его протяженность — 1,2 км. Рабочие производят сварку труб.

- Первый этап мы уже завершили. Был переложен и переврезан участок протяженностью 1,3 км в районе д. Некрасово. Его уже опрессовали. Сейчас в районе красных ворот у нас работает одна бригада. Послезавтра к работе приступает вторая. Все необходимые материалы есть. Трубы используем от местного производителя завода «Полипласт Новомосковск». Гарантийный срок эксплуатации — 10 лет. Срок службы нового водовода — 50 лет. Идем в графике. Данный участок в начале мая планируем завершить, — сообщил генеральный директор «Тулагорводоканала» Эдуард Головин.

Полностью запланированные работы намерены завершить в июле.