В Тульской области пьяный мужчина сжег два дома

Фото: pixabay.com. Фото НЕ с места происшествия.

Накануне вечером в селе Мыжбор Суворовского района произошел серьезный пожар. По предварительным данным, 52-летний местный житель, будучи очень пьян, внезапно решил сжечь одноэтажный деревянный дом. Владелец постройки находился за пределами региона, поэтому не мог остановить злоумышленника.

Огонь перекинулся и на соседний дом, принадлежащий другому жителю деревни. В результате обе постройки сгорели полностью.

- Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого и доставили его для разбирательства, — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области. Выяснилось, что местный житель уже был ранее судим.

В межмуниципальном отделе МВД России «Суворовский» устанавливают все обстоятельства происшествия.