Где в Тульской области расположены посты ДПС, контролирующие въезжающие авто?
В Тульской области в круглосуточном режиме работают специализированные посты на автомобильных дорогах федерального и регионального значения.
Полицейские ведут учёт въезжающих на территорию региона граждан и транспортных средств, интересуются целью визита, местом их пребывания и проводят мероприятия выборочного контроля. Подробнее о том, как контролируют въезжающих в Тульскую область читайте здесь.
Такие меры направлены на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции.
Напомним, что на въездах в Тульскую область организованы специализированные посты в следующих местах:
- 113 км автодороги М-2 «Крым» (старое направление) – транспортная развязка;
- 120 км автомагистрали М-2 «Крым» - транспортная развязка;
- 125 км автодороги «Егорьевск-Коломна-Кашира-Ненашево» - площадка в н.п. Богословское;
- 135 км автодороги М-4 «Дон» - транспортная развязка;
- 14 км автодороги «Венев-Серебрянные Пруды» - площадка на перекрестке;
- 199 км автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» - площадка в н.п. Гремячее (граница с Рязанской областью);
- 71 км автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» - площадка на перекрестке в н.п. Першино (граница с Калужской областью).
Указом губернатора установлена обязательная самоизоляция всех въезжающих на территорию региона.
Также службу продолжают нести сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Тульской области. В ходе обеспечения правопорядка они продолжают разъяснительную работу с гражданами о противоэпидемиологических мерах, действующих в регионе. Для этого росгвардейцы организуют совместные патрули совместно сотрудниками МЧС и полицией.
Маршруты экипажей вневедомственной охраны Росгвардии приближены к местам возможного скопления людей и парковым зонам. Для обращения к гражданам с рекомендацией о необходимости оставаться дома в период нерабочих дней используются, в том числе, и громкоговорители, которыми оборудованы служебные автомобили.