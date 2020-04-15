Для граждан, прибывающих в Тульскую область, вводится обязательная самоизоляция

Алексей Дюмин внёс дополнения в Указ «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

К ранее действующим мерам добавлен пункт, согласно которому с 17 апреля все прибывающие в область из других регионов (как жители, так и гости региона) обязаны:

сообщить о своем прибытии и месте пребывания на горячую линию по телефону: 8(800)200-71-02,

обеспечить самоизоляцию с обязательным соблюдением рекомендаций Главного санитарного врача по Тульской области по месту постоянного пребывания (проживания) на 14 календарных дней,

в случае ухудшения состояния здоровья незамедлительно вызвать врача на дом.

Эти требования не распространяются на граждан, следующих транзитом через Тульскую область и прибывающих в служебные командировки.

Также новой редакцией Указа отменен запрет на деятельность автолавок, отдельных видов продовольственных киосков и павильонов. Дополнен перечень общественных пространств, запрещенных для посещения. С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.