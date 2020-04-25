Реанимация и эндокринологическое отделение закрыты в двух больницах Тулы из-за COVID-19
Эндокринологическое отделение закрыто на карантин в детской облбольнице, а реанимация - в больнице им. Д.Я. Ваныкина.
В пресс-службе регионального минздрава сообщили, что эндокринологическое отделение Тульской детской областной клинической больницы временно закрыто в связи с выявлением COVID-19 у мамы одного из пациентов.
Положительный анализ у нее был выявлен после поступления в стационар. Клинических проявлений заболевания у женщины нет, у ребенка анализ на COVID-19 отрицательный. Сразу после получения результата анализа они переведены в инфекционное отделение Ваныкинской больницы. У сотрудников и пациентов, контактировавших с заболевшей, взяты анализы.
До получения отрицательного результата сотрудники изолированы, пациенты продолжают лечение до выздоровления. Прием пациентов в эндокринологическое отделение приостановлен на 14 дней.
В стационаре проводятся противоэпидемические мероприятия. Помощь пациентам с эндокринологическими заболеваниями будет оказываться в других отделениях Тульской детской областной клинической больницы.
Отделение реанимации Тульской городской клинической больницы им.
Ранее сообщалось, что приостановило работу только терапевтическое отделение этой больницы.
В ведомстве уточнили, что на данный момент у всех сотрудников и пациентов уже взяты анализы и тесты показали отрицательные результаты.