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Реанимация и эндокринологическое отделение закрыты в двух больницах Тулы из-за COVID-19

Реанимация и эндокринологическое отделение закрыты в двух больницах Тулы из-за COVID-19

Эндокринологическое отделение закрыто на карантин в детской облбольнице, а реанимация - в больнице им. Д.Я. Ваныкина.

В пресс-службе регионального минздрава сообщили, что эндокринологическое отделение Тульской детской областной клинической больницы временно закрыто в связи с выявлением COVID-19 у мамы одного из пациентов.

Положительный анализ у нее был выявлен после поступления в стационар. Клинических проявлений заболевания у женщины нет, у ребенка анализ на COVID-19 отрицательный. Сразу после получения результата анализа они переведены в инфекционное отделение Ваныкинской больницы. У сотрудников и пациентов, контактировавших с заболевшей, взяты анализы. 

До получения отрицательного результата сотрудники изолированы, пациенты продолжают лечение до выздоровления. Прием пациентов в эндокринологическое отделение приостановлен на 14 дней. 

В стационаре проводятся противоэпидемические мероприятия. Помощь пациентам с эндокринологическими заболеваниями будет оказываться в других отделениях Тульской детской областной клинической больницы.

Отделение реанимации Тульской городской клинической больницы им. Д. Я. Ваныкина закрыто в связи с выявлением COVID-положительного пациента. Об этом сегодня Myslo сообщили в минздраве. 

Ранее сообщалось, что приостановило работу только терапевтическое отделение этой больницы.

В ведомстве уточнили, что на данный момент у всех сотрудников и пациентов уже взяты анализы и тесты показали отрицательные результаты. 

Сюжет: Коронавирус
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