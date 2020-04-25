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Опубликованы скорректированные ограничения в связи с коронавирусом в Тульской области

Опубликованы скорректированные ограничения в связи с коронавирусом в Тульской области

Тулякам разрешили забирать самим из магазинов строительные материалы и товары для сада и огорода.

25 апреля губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

По 30 апреля включительно в регионе продлевается запрет на проведение массовых мероприятий, деятельность досуговых и развлекательных организаций, букмекерских контор, выезды любых организованных детских групп за пределы региона, проведение ярмарок. 

Также по 30 апреля включительно  продлеваются ограничения на работу организаций общественного питания, торгово-развлекательных центров, строительных магазинов, пунктов самовывоза, нестационарных торговых объектов. 

Согласно изменениям, разрешены:

  • продажа строительных материалов и товаров для садоводства и огородничества не только путем курьерской доставки, но и самовывозом.
  • посещение плодопитомников и питомников на открытых площадках по предварительной записи и при условии нахождения в них не более 5 человек одновременно.

С полным текстом Указа можно ознакомиться здесь http://npatula.ru/storage/files/142033875-142034192.pdf

Сюжет: Коронавирус
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