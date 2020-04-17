Как посты контролируют въезжающих в Тульскую область: репортаж

С сегодняшнего дня все, кто приезжает в наш регион, обязаны самоизолироваться на 14 дней.

С 7 часов утра 17 апреля на въездах в Тульскую область выставлены посты из сотрудников ГИБДД, полиции, Росгвардии и представителей автонадзора. Они ведут учёт всех въезжающих на территорию региона, а также осуществляют выборочный дополнительный контроль и ручную перепись людей.

Корреспондент Myslo побывал на посту, расположенном на 120-м км автомагистрали М-2 «Крым». По его словам, водители и их пассажиры с пониманием относятся к этим вынужденным мерам. Несмотря на затруднение въезда, люди терпеливо ждут своей очереди и выполняют требования сотрудников полиции предъявить документы или рассказать о цели визита. Каждому вручается специальная памятка — уведомление, где написан алгоритм дальнейших действий.

Напомним, в настоящее время в Тульской области введен режим повышенной готовности, так называемый режим предЧС.

Учёт таких людей ведется несколькими способами. В частности, всех снимает передвижной комплекс фото- и видеофиксации, после чего проводится сверка с Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений и устанавливаются все владельцы транспортных средств. Плюс — выборочный контроль и ручная перепись, в том числе пассажиров.

Валерий Шерин, первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области. – Эти данные обрабатываются, потом будет проводиться контроль и сверка с нашим колл-центром, позвонив в который, эти люди должны встать на учет, заявить, где они находятся, где самоизолировались, и сообщить ряд других сведений. Эти данные накладываются друг на друга, потом сотрудники УМВД начинают отрабатывать их на исполнение режима самоизоляции. И тогда возможны санкции. Но суть не в них. Мы должны донести до въезжающих, что они должны самоизолироваться и сделать всё возможное в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. <…> Мы понимаем, что эпидобстановка ухудшается. Максимальный транспортный трафик у нас идет с севера — из Москвы и Московской области, большое количество туляков работают в столице охранниками, медиками и так далее. Максимальные риски идут с северной части — там и установили посты в первую очередь.

По словам Валерия Шерина, в зависимости от ухудшения эпидемиологической обстановки будет приниматься решение о том, нужно ли перекрывать и южные направления. Но формально режим самоизоляции действует вне зависимости от того, с какой стороны едет человек.

Валерий Шерин пояснил, что ограничений или запрета на работу вахтовым методом нет. Эти люди должны понимать, что каждый раз, возвращаясь в Тулу, они должны максимально разорвать свои контакты, самоизолироваться. Например, приехал, зашел домой, родственники купили тебе продукты, лекарства, ты никуда не выходишь, на шашлыки не ездишь. И так — каждый межвахтенный период.

Обратите внимание, что за нарушение режима самоизоляции будут штрафовать по ст. 20.6.1. КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Штраф — до 30 тысяч рублей.

Все прибывающие в область из других регионов (как жители, так и гости региона) обязаны:

сообщить о своем прибытии и месте пребывания на горячую линию по телефону: 8 (800) 200-71-02,

обеспечить самоизоляцию с обязательным соблюдением рекомендаций главного санитарного врача по Тульской области по месту постоянного пребывания (проживания) на 14 календарных дней,

в случае ухудшения состояния здоровья незамедлительно вызвать врача на дом.

Эти требования не распространяются на граждан, следующих транзитом через Тульскую область и прибывающих в служебные командировки.

Сотрудники полиции будут вести учёт въезжающих на территорию региона, интересоваться целью визита, местом их пребывания и проводить мероприятия выборочного контроля.