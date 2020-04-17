Как посты контролируют въезжающих в Тульскую область: репортаж
С сегодняшнего дня все, кто приезжает в наш регион, обязаны самоизолироваться на 14 дней.
С 7 часов утра 17 апреля на въездах в Тульскую область выставлены посты из сотрудников ГИБДД, полиции, Росгвардии и представителей автонадзора. Они ведут учёт всех въезжающих на территорию региона, а также осуществляют выборочный дополнительный контроль и ручную перепись людей.
Корреспондент Myslo побывал на посту, расположенном на 120-м км автомагистрали М-2 «Крым». По его словам, водители и их пассажиры с пониманием относятся к этим вынужденным мерам. Несмотря на затруднение въезда, люди терпеливо ждут своей очереди и выполняют требования сотрудников полиции предъявить документы или рассказать о цели визита. Каждому вручается специальная памятка — уведомление, где написан алгоритм дальнейших действий.
Напомним, в настоящее время в Тульской области введен режим повышенной готовности, так называемый режим предЧС.
Указом губернатора установлена обязательная самоизоляция всех въезжающих на территорию региона.
Учёт таких людей ведется несколькими способами. В частности, всех снимает передвижной комплекс фото- и видеофиксации, после чего проводится сверка с Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений и устанавливаются все владельцы транспортных средств. Плюс — выборочный контроль и ручная перепись, в том числе пассажиров.
Валерий Шерин, первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области.
– Эти данные обрабатываются, потом будет проводиться контроль и сверка с нашим колл-центром, позвонив в который, эти люди должны встать на учет, заявить, где они находятся, где самоизолировались, и сообщить ряд других сведений. Эти данные накладываются друг на друга, потом сотрудники УМВД начинают отрабатывать их на исполнение режима самоизоляции. И тогда возможны санкции. Но суть не в них. Мы должны донести до въезжающих, что они должны самоизолироваться и сделать всё возможное в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. <…> Мы понимаем, что эпидобстановка ухудшается.
Максимальный транспортный трафик у нас идет с севера — из Москвы и Московской области, большое количество туляков работают в столице охранниками, медиками и так далее. Максимальные риски идут с северной части — там и установили посты в первую очередь.
По словам Валерия Шерина, в зависимости от ухудшения эпидемиологической обстановки будет приниматься решение о том, нужно ли перекрывать и южные направления. Но формально режим самоизоляции действует вне зависимости от того, с какой стороны едет человек.
Валерий Шерин пояснил, что ограничений или запрета на работу вахтовым методом нет. Эти люди должны понимать, что каждый раз, возвращаясь в Тулу, они должны максимально разорвать свои контакты, самоизолироваться. Например, приехал, зашел домой, родственники купили тебе продукты, лекарства, ты никуда не выходишь, на шашлыки не ездишь. И так — каждый межвахтенный период.
Обратите внимание, что за нарушение режима самоизоляции будут штрафовать по ст.
20.6.1. КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Штраф — до 30 тысяч рублей.
Все прибывающие в область из других регионов (как жители, так и гости региона) обязаны:
- сообщить о своем прибытии и месте пребывания на горячую линию по телефону: 8 (800) 200-71-02,
- обеспечить самоизоляцию с обязательным соблюдением рекомендаций главного санитарного врача по Тульской области по месту постоянного пребывания (проживания) на 14 календарных дней,
- в случае ухудшения состояния здоровья незамедлительно вызвать врача на дом.
Эти требования не распространяются на граждан, следующих транзитом через Тульскую область и прибывающих в служебные командировки.
Сотрудники полиции будут вести учёт въезжающих на территорию региона, интересоваться целью визита, местом их пребывания и проводить мероприятия выборочного контроля.
Посты будут организованы в следующих местах:
- 113-й км автодороги М-2 «Крым» (старое направление) — транспортная развязка;
- 120-й км автомагистрали М-2 «Крым» — транспортная развязка;
- 125-й км автодороги Егорьевск – Коломна – Кашира – Ненашево — площадка в Богословском;
- 135-й км автодороги М-4 «Дон» — транспортная развязка;
- 14-й км автодороги Венев – Серебрянные Пруды — площадка на перекрестке;
- 199-й км автодороги Калуга – Тула – Михайлов – Рязань — площадка в Гремячем (граница с Рязанской областью);
- 71-й км автодороги Калуга – Тула – Михайлов – Рязань — площадка на перекрестке в Першино (граница с Калужской областью).
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