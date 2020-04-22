Глава Роспотребнадзора прокомментировал работу «Тулагоргаза» во время пандемии

Ранее туляки жаловались, что газовщики проводят плановую проверку оборудования во время ухудшения эпидобстановки в регионе.

Главе тульского Роспотребнадзора Александру Ломовцеву на брифинге задали вопрос, насколько сейчас целесообразно проводить ежегодное техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, при этом допуская сотрудников АО «Тулагоргаз» в квартиру.

Александр Ломовцев отметил, что ведомство прорабатывает вопрос организации работы с рядом служб, в том числе и с работниками горгаза. По его словам, «сами по себе специалисты неплохо защищены, работают в перчатках и масках». Таким образом снижается их возможное влияние на окружающих.

– Если не проверять оборудование, начнутся взрывы, удушье… Наверно, кто-то может отказаться пускать в квартиру работников горгаза. Но надо понимать, что это опасно, — заявил Ломовцев.

Напомним, что ранее читатели Myslo жаловались на визиты сотрудников «Тулагоргаза» во время пандемии. Подробнее об этом читайте здесь.