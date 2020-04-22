Сколько лабораторий в Туле делают тесты на коронавирус?

По словам руководителя областного РПН, сейчас в Тульской области действуют три государственные лаборатории, где проверяют на коронавирус: в Центре гигиены и эпидемиологии, на базе кожвендиспансера и в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом.

– Также есть еще одна лаборатория при лечебном учреждении, которая работает на его нужды, — сказал Ломовцев. — У нас также появились три центра, осуществляющие тестирование на коммерческой основе. Доверять им или нет — решение каждого. Также в регионе планируется открыть еще одну лабораторию в одной из правоохранительных систем региона.

Александр Ломовцев не конкретизировал, где именно откроют еще одну лабораторию.

Как стало известно Myslo, есть вероятность, что ее могут открыть в системе УФСИН. Возможно — на базе уже существующей лаборатории одной из тульских колоний, где уже проводят исследования на инфекции, в том числе на ВИЧ и туберкулез. Эта информация пока не подтверждена.