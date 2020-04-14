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Туляки жалуются на визиты «Тулагоргаза» во время пандемии
Фото из блога.

Туляки жалуются на визиты «Тулагоргаза» во время пандемии

Myslo запросил комментарий газовиков по теме поста «Народного журналиста».

На портале Myslo в блоге «Народный журналист» пользователь оставил пост «Нежданные гости во время самоизоляции».

- В Пролетарском районе на подъездах появились объявления о техническом обслуживании газового оборудования в квартирах, с предписанием о допуске работников АО «Тулагоргаз» в жилые помещения.

За непредоставление допуска работников установлен административный штраф.

Хочется понять, как вяжется строгий режим самоизоляции, установленный в стране и регионе соответствующими постановлениями, с подобной мерой, и не повлияют ли подобные визиты на здоровье и безопасность законопослушных граждан, — спрашивает туляк.

Myslo запросил комментарий газовиков.
 
Как сообщили в АО «Тулагоргаз», к ним также поступают запросы обеспокоенных граждан, так ли необходимо проводить работы по техобслуживанию газового оборудования в период распространения коронавирусной инфекции?
 
«Тулагоргаз» относится к предприятиям безостановочной деятельности. Полностью остановить работу служб, обеспечивающих безопасность на газифицированных объектах, невозможно. Подразделения, отвечающие за бесперебойное газоснабжение и функционирование коммунальной инфраструктуры, должны трудиться, иначе жители могут лишиться тепла и газа, вырастет аварийность на газовых сетях, что недопустимо.
 
По закону, ТО газового оборудования проводится не реже 1 раза в год и призвана обеспечить безопасность всего жилого дома.
 

– Руководство предприятия внимательно следит за ситуацией и принимает все необходимые меры по обеспечению безопасности сотрудников и потребителей. В организации строго соблюдаются все меры профилактики коронавируса, рекомендованные Роспотребнадзором.

Специалисты АО «Тулагоргаз» обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты (масками и перчатками) и средствами дезинфекции. Прежде, чем приступить к своим профессиональным обязанностям, газовики проходят контроль температуры тела. В компании строго соблюдаются все меры профилактики коронавируса, рекомендованные Роспотребнадзором, – сообщили газовики.
 

 

 
 
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:40 +3
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