Туляки жалуются на визиты «Тулагоргаза» во время пандемии

Фото из блога.

На портале Myslo в блоге «Народный журналист» пользователь оставил пост «Нежданные гости во время самоизоляции».

- В Пролетарском районе на подъездах появились объявления о техническом обслуживании газового оборудования в квартирах, с предписанием о допуске работников АО «Тулагоргаз» в жилые помещения.

За непредоставление допуска работников установлен административный штраф.

Хочется понять, как вяжется строгий режим самоизоляции, установленный в стране и регионе соответствующими постановлениями, с подобной мерой, и не повлияют ли подобные визиты на здоровье и безопасность законопослушных граждан, — спрашивает туляк.

Myslo запросил комментарий газовиков.

Как сообщили в АО «Тулагоргаз», к ним также поступают запросы обеспокоенных граждан, так ли необходимо проводить работы по техобслуживанию газового оборудования в период распространения коронавирусной инфекции?

«Тулагоргаз» относится к предприятиям безостановочной деятельности. Полностью остановить работу служб, обеспечивающих безопасность на газифицированных объектах, невозможно. Подразделения, отвечающие за бесперебойное газоснабжение и функционирование коммунальной инфраструктуры, должны трудиться, иначе жители могут лишиться тепла и газа, вырастет аварийность на газовых сетях, что недопустимо. По закону, ТО газового оборудования проводится не реже 1 раза в год и призвана обеспечить безопасность всего жилого дома.

– Руководство предприятия внимательно следит за ситуацией и принимает все необходимые меры по обеспечению безопасности сотрудников и потребителей. В организации строго соблюдаются все меры профилактики коронавируса, рекомендованные Роспотребнадзором.