Туляки жалуются на визиты «Тулагоргаза» во время пандемии
Myslo запросил комментарий газовиков по теме поста «Народного журналиста».
На портале Myslo в блоге «Народный журналист» пользователь оставил пост «Нежданные гости во время самоизоляции».
- В Пролетарском районе на подъездах появились объявления о техническом обслуживании газового оборудования в квартирах, с предписанием о допуске работников АО «Тулагоргаз» в жилые помещения.
За непредоставление допуска работников установлен административный штраф.
Хочется понять, как вяжется строгий режим самоизоляции, установленный в стране и регионе соответствующими постановлениями, с подобной мерой, и не повлияют ли подобные визиты на здоровье и безопасность законопослушных граждан, — спрашивает туляк.
– Руководство предприятия внимательно следит за ситуацией и принимает все необходимые меры по обеспечению безопасности сотрудников и потребителей. В организации строго соблюдаются все меры профилактики коронавируса, рекомендованные Роспотребнадзором.