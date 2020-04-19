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В тульской больнице скончался мужчина с подозрением на коронавирус

В тульской больнице скончался мужчина с подозрением на коронавирус

Предполагаемая причина его смерти — двусторонняя пневмония.

По официальным данным накануне в тульской больнице скончался 36-летний туляк с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Предполагаемая причина его смерти — двусторонняя пневмония.
 
Пациент являлся инвалидом 3 группы. В его анамнезе оперированный порок сердца и гипертрофическая кардиомиопатия.
 
«Мужчина был болен с начала марта, проходил лечение в пульмонологическом отделении тульской больницы по поводу пневмонии, однако самостоятельно покинул стационар до завершения курса терапии. Окончательная причина смерти будет установлена после получения результата анализа на коронавирус», — сообщает пресс-служба правительства Тульской области.
 
Напомним, накануне мы сообщали о двух скончавшихся в Тульской области пациентках с подозрением на коронавирусную инфекцию. По предварительным данным, 70-летняя москвичка и 68-летняя жительница Донского умерли от двусторонней пневмонии.
Сюжет: Коронавирус
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