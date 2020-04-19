В тульской больнице скончался мужчина с подозрением на коронавирус

По официальным данным накануне в тульской больнице скончался 36-летний туляк с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Предполагаемая причина его смерти — двусторонняя пневмония.

Пациент являлся инвалидом 3 группы. В его анамнезе оперированный порок сердца и гипертрофическая кардиомиопатия.

«Мужчина был болен с начала марта, проходил лечение в пульмонологическом отделении тульской больницы по поводу пневмонии, однако самостоятельно покинул стационар до завершения курса терапии. Окончательная причина смерти будет установлена после получения результата анализа на коронавирус», — сообщает пресс-служба правительства Тульской области.