В тульской больнице скончался мужчина с подозрением на коронавирус
Предполагаемая причина его смерти — двусторонняя пневмония.
По официальным данным накануне в тульской больнице скончался 36-летний туляк с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Предполагаемая причина его смерти — двусторонняя пневмония.
Пациент являлся инвалидом 3 группы. В его анамнезе оперированный порок сердца и гипертрофическая кардиомиопатия.
«Мужчина был болен с начала марта, проходил лечение в пульмонологическом отделении тульской больницы по поводу пневмонии, однако самостоятельно покинул стационар до завершения курса терапии. Окончательная причина смерти будет установлена после получения результата анализа на коронавирус», — сообщает пресс-служба правительства Тульской области.
Напомним, накануне мы сообщали о двух скончавшихся в Тульской области пациентках с подозрением на коронавирусную инфекцию. По предварительным данным, 70-летняя москвичка и 68-летняя жительница Донского умерли от двусторонней пневмонии.
сегодня, в 11:39, 82 5592 3
сегодня, в 10:48, 95 3295 7
сегодня, в 10:35, 63 3691 2
вчера, в 14:12, 153 16311 -14
Другие статьи по темам
Место