Алексей Дюмин поздравил туляков с Пасхой

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился к священнослужителям и тулякам. Глава региона поздравил с Пасхой и напомнил, что этот светлый христианский праздник символизирует надежду, побуждает совершать благие дела.

«Сегодня мы встречаем Пасху в непростое для всего мира время, когда наши ответственность и единство проходят проверку на прочность. Уверен, что любовь к ближнему и вера в добро помогут нам благополучно преодолеть любые трудности. От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира и счастья! Берегите себя и своих близких», — гласит текст поздравления.