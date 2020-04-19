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Алексей Дюмин поздравил туляков с Пасхой
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Алексей Дюмин поздравил туляков с Пасхой

Губернатор выразил уверенность, что любовь к ближнему и вера в добро помогут благополучно преодолеть любые трудности.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился к священнослужителям и тулякам. Глава региона поздравил с Пасхой и напомнил, что этот светлый христианский праздник символизирует надежду, побуждает совершать благие дела.
 
«Сегодня мы встречаем Пасху в непростое для всего мира время, когда наши ответственность и единство проходят проверку на прочность. Уверен, что любовь к ближнему и вера в добро помогут нам благополучно преодолеть любые трудности. От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира и счастья! Берегите себя и своих близких», — гласит текст поздравления.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:58 +2
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