В Тульской области выявлено еще 58 заболевших коронавирусной инфекцией

Сейчас в регионе официально зарегистрировано 287 больных вирусом.

По информации оперативного регионального штаба, за минувшие сутки на территории Тульской области зарегистрировано 58 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Это жители Тулы, Донского, Новомосковска, Ефремова, а также Щекинского, Узловского, Веневского, Киреевского, Кимовского, Ясногорского, Богородицкого и Плавского районов.

Из них 13 человек работают в столичном регионе, а остальные контактировали с заболевшими. 18 заболевших госпитализированы в больницы Тулы и Новомосковска. Остальные 40 проходят лечение на дому под наблюдением врачей, так как у них заболевание протекает в легкой форме.

18 апреля из тульской больницы после получения повторных отрицательных анализов выписаны двое жителей поселка Рождествено Заокского района и города Ефремова.

На данный момент общее число зарегистрированных в Тульской области случаев коронавирусной инфекции достигло 287. Всего на территории России за минувшие сутки подтверждено 6060 новых случаев заболевания.