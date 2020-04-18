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В Туле скончались две пациентки с подозрением на коронавирус
Фото из архива MySlo

В Туле скончались две пациентки с подозрением на коронавирус

Обе обратились к медикам после длительного самостоятельного лечения.

В Тульской областной клинической больнице скончались две женщины с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. По предварительным данным, причина смерти 70-летней москвички и 68-летней жительницы Донского – двусторонняя пневмония.

Обе пациентки поздно обратились за медицинской помощью: более недели каждая из них лечилась самостоятельно на дому. Женщины поступили в больницу в тяжелом состоянии. В анамнезе у обеих – патология сердечно-сосудистой системы и другие заболевания.

Первый анализ на коронавирус был взят у них при поступлении в медицинское учреждение и дал положительный результат. Окончательный диагноз будет установлен после получения результата повторного анализа.

 

Сюжет: Коронавирус
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