В Туле скончались две пациентки с подозрением на коронавирус

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В Тульской областной клинической больнице скончались две женщины с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. По предварительным данным, причина смерти 70-летней москвички и 68-летней жительницы Донского – двусторонняя пневмония.

Обе пациентки поздно обратились за медицинской помощью: более недели каждая из них лечилась самостоятельно на дому. Женщины поступили в больницу в тяжелом состоянии. В анамнезе у обеих – патология сердечно-сосудистой системы и другие заболевания.

Первый анализ на коронавирус был взят у них при поступлении в медицинское учреждение и дал положительный результат. Окончательный диагноз будет установлен после получения результата повторного анализа.