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В инфекционном госпитале Тульской детской облбольницы находится 91 пациент

В инфекционном госпитале Тульской детской облбольницы находится 91 пациент

Это жители региона с подтвержденной коронавирусной инфекцией, подозрением на коронавирус и внебольничной пневмонией.

Накануне к новому корпусу Тульской детской областной больницы выстроилась очередь из машин скорой помощи. В инфекционном госпитале, развернутом на базе учреждения, находится 91 человек. У всех пациентов либо положительный тест на коронавирус, либо подозрение на заражение им, а также внебольничная пневмония.

Четырехэтажный корпус готов к приёму 204 больных. Штат госпиталя укомплектован медперсоналом, обеспечен средствами защиты и лекарствами. Пациентов госпиталя накануне посетил глава регионального минздрава Алексей Эрк.

Он отметил, что состояние пациентов – удовлетворительное и средней степени тяжести. Один больной подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, семь человек – на кислородной поддержке:

«Все пациенты получают необходимую терапию. К работе привлечены опытные пульмонологи и реаниматологи региона, при необходимости штат госпиталя будет доукомплектован врачами, средним и младшим медперсоналом».

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Автор: Леонид Почекин
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 10:45 +6
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