Карта распространения коронавируса в Тульской области на 18 апреля

Всего в регионе зафиксировано 229 случаев заболевания, 39 человек благополучно выздоровели.

За сутки в Тульской области число заболевших коронавирусом увеличилось на 30 человек. Две пациентки с первично подтвержденным диагнозом скончались – они поздно обратились за медпомощью и поступили в больницу в тяжелом состоянии.

Вот как выглядит карта распространения коронавирусной инфекции по состоянию на 18 апреля.

Большинство пациентов, победивших болезнь – жители Тулы.

А вот так случаи заболевания распределились по районам Тульской области – больше всего заболевших в Тепло-Огаревском, Заокском, Веневском и Щекинском районах: