Карта распространения коронавируса в Тульской области на 18 апреля
Всего в регионе зафиксировано 229 случаев заболевания, 39 человек благополучно выздоровели.
За сутки в Тульской области число заболевших коронавирусом увеличилось на 30 человек. Две пациентки с первично подтвержденным диагнозом скончались – они поздно обратились за медпомощью и поступили в больницу в тяжелом состоянии.
Вот как выглядит карта распространения коронавирусной инфекции по состоянию на 18 апреля.
Большинство пациентов, победивших болезнь – жители Тулы.
А вот так случаи заболевания распределились по районам Тульской области – больше всего заболевших в Тепло-Огаревском, Заокском, Веневском и Щекинском районах:
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