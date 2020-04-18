новости
новости
Регистрация
Карта распространения коронавируса в Тульской области на 18 апреля

Карта распространения коронавируса в Тульской области на 18 апреля

Всего в регионе зафиксировано 229 случаев заболевания, 39 человек благополучно выздоровели.

За сутки в Тульской области число заболевших коронавирусом увеличилось на 30 человек. Две пациентки с первично подтвержденным диагнозом скончались – они поздно обратились за медпомощью и поступили в больницу в тяжелом состоянии. 

Вот как выглядит карта распространения коронавирусной инфекции по состоянию на 18 апреля.

Большинство пациентов, победивших болезнь – жители Тулы.

А вот так случаи заболевания распределились по районам Тульской области – больше всего заболевших в Тепло-Огаревском, Заокском, Веневском и Щекинском районах:

Сюжет: Коронавирус
7 важных вопросов о самоизоляции для въезжающих в Тульскую область
Жизнь Тулы и области
7 важных вопросов о самоизоляции для въезжающих в Тульскую область
сегодня, в 14:12, 9 2287 0
В Туле скончались две пациентки с подозрением на коронавирус
Жизнь Тулы и области
В Туле скончались две пациентки с подозрением на коронавирус
сегодня, в 10:56, 106 13540 1
В Тульской области подтверждено 30 новых случаев коронавируса
Жизнь Тулы и области
В Тульской области подтверждено 30 новых случаев коронавируса
сегодня, в 10:53, 37 10702 1
В Туле выявили 49 нарушений ограничений из-за коронавируса
Дежурная часть
В Туле выявили 49 нарушений ограничений из-за коронавируса
вчера, в 19:28, 79 13642 4
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 13:10 +3
Другие статьи по темам
Событие
коронавирускарта распространения коронавирусановые случаи заболеванияправительство Тульской области
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

7 важных вопросов о самоизоляции для въезжающих в Тульскую область
7 важных вопросов о самоизоляции для въезжающих в Тульскую область
За сутки более 1500 туляков получили предписания о самоизоляции
За сутки более 1500 туляков получили предписания о самоизоляции
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.