7 важных вопросов о самоизоляции для въезжающих в Тульскую область

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Все граждане, прибывающие в Тульскую область из других регионов, обязаны сообщить о своем прибытии по телефону контактного центра (КЦ): 8(800)200-71-02 и обеспечить самоизоляцию. На границах региона организован контроль.

Правительство Тульской области ответило на самые распространенные вопросы, касающиеся этих ограничений.

Вопрос: Должны ли звонить в КЦ водители такси, пересекающие границу Тульской области?

Ответ: Звонить должны все граждане, прибывающие из других регионов. Если водитель за день несколько раз пересекал границу Тульской области, ему необходимо каждый раз по возвращению в регион звонить в КЦ и обеспечить свою самоизоляцию.

Вопрос: Что будет, если сотрудники на служебном автобусе ездят на работу из Тульской области в Московскую?

Ответ: Все автобусы будут останавливать сотрудники ГИБДД, данные пассажиров будут фиксироваться.

Вопрос: Должен ли человек, ежедневно посещающий другой регион (по работе) сообщать о своих перемещениях и соблюдать самоизоляцию?

Ответ: Каждый гражданин обязан сообщать о своём прибытии на территорию Тульской области вне зависимости от частоты и количества перемещений. Такие случаи должны фиксироваться ежедневно. Все граждане, прибывающие в регион, обязаны соблюдать самоизоляцию.

Вопрос: Человек должен лично сообщать о своём прибытии в КЦ или можно поручить это кому-либо?

Ответ: Каждый гражданин, прибывающий на территорию Тульской области, обязан сообщить о своём прибытии самостоятельно.

Вопрос: Каждый прибывающий в Тульскую область гражданин обязан соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Может ли работодатель заставить такого сотрудника ходить на работу, не предоставив отпуск или перевод на дистанционный режим?

Ответ: Каждый гражданин, прибывающий на территорию Тульской области, обязан соблюдать самоизоляцию. За несоблюдение этого требования грозит административный штраф на сумму до 30 тысяч рублей. Если работодатель не предоставил такому сотруднику отпуск или не перевел на дистанционный режим, а также угрожает дисциплинарными мерами или увольнением, оспорить действия работодателя можно в судебном порядке.

Вопрос: Какие документы должны иметь при себе люди, приезжающие в командировки или водители, осуществляющие грузоперевозки?

Ответ: Для командировочных обязателен приказ о командировании, для водителей, проезжающих транзитом – путевой лист, для водителей-грузоперевозчиков – путевой лист и сопроводительная документация на груз.

Вопрос: Как быть, если гражданин занимает высокий пост на оборонном предприятии и по работе регулярно пересекает границу с другими регионами (не является служебными командировками)?

Ответ: Такой гражданин обязан соблюдать режим самоизоляции.