За сутки более 1500 туляков получили предписания о самоизоляции

Полицейские начали проверку граждан, прибывших на территорию региона 17 апреля. В соответствии с Указом губернатора Тульской области, новоприбывшие граждане обязаны пройти двухнедельную изоляцию по месту пребывания или проживания, с соблюдением рекомендаций Главного санитарного врача по Тульской области.

Как уточняет пресс-служба УМВД России по Тульской области, за прошедшие сутки полицией зафиксировано почти 2000 единиц транспорта, въехавших на территорию региона, а самоизоляции подлежат более полутора тысяч человек. Соблюдение ими требований законодательства проверяют сотрудники полиции.