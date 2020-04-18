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За сутки более 1500 туляков получили предписания о самоизоляции

За сутки более 1500 туляков получили предписания о самоизоляции

Соблюдение этого требования будут контролировать сотрудники полиции.

Полицейские начали проверку граждан, прибывших на территорию региона 17 апреля. В соответствии с Указом губернатора Тульской области, новоприбывшие граждане обязаны пройти двухнедельную изоляцию по месту пребывания или проживания, с соблюдением рекомендаций Главного санитарного врача по Тульской области.

Как уточняет пресс-служба УМВД России по Тульской области, за прошедшие сутки полицией зафиксировано почти 2000 единиц транспорта, въехавших на территорию региона, а самоизоляции подлежат более полутора тысяч человек. Соблюдение ими требований законодательства проверяют сотрудники полиции.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 12:30 +1
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