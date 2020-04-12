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В Тульской области три новых случая коронавируса: один человек – в тяжелом состоянии

В Тульской области три новых случая коронавируса: один человек – в тяжелом состоянии

Заболевшие – жители Ефремова, Щекино и Куркинского района.

Сегодня в Тульской области подтверждены три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Две жительницы Ефремова и Щекино заразились в другом регионе.  Одна из них госпитализирована в тульскую больницу и находится в удовлетворительном состоянии, другая лечится дома под наблюдением медиков.

79-летний житель Куркинского района заразился в результате контакта с ранее инфицированным жителем области. Он был госпитализирован в Тульскую областную клиническую больницу с двусторонней пневмонией. Мужчина имеет ряд сопутствующих заболеваний, в том числе – сердечно-сосудистую патологию. Сейчас пациент находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Лечение, назначенное областными специалистами тяжелому пациенту, согласовано с Федеральным дистанционным консультативным центром по вопросам диагностики и лечения инфекционных заболеваний, вызванных COVID-19, на базе Сеченовского университета. Больной находится под круглосуточным наблюдением врачей.

Четверо жителей Тульской области выписаны из больницы.

Двое туляков завершили курс терапии, житель Донского получил отрицательный тест на вирус и завершает лечение от пневмонии в стационаре. Еще один туляк прошёл курс лечения на дому, у него болезнь протекала в легкой форме.

Всего за период распространения коронавируса в Тульской области заболевание подтверждено у 74 человек. 13 пациентов выздоровели под наблюдением медиков.

Напомним, Алексей Дюмин 11 апреля внес изменения в Указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области». В новой редакции документа до 30 апреля продлен запрет на проведение массовых мероприятий, деятельность досуговых и развлекательных организаций, букмекерских контор, выезды любых организованных детских групп за пределы региона, торговлю непродовольственными товарами на рынках, проведение ярмарок, бронирование мест и размещение туристов в гостиницах. Образовательным учреждениям по-прежнему разрешено работать только в дистанционной форме. Запрещено также посещать кладбища. Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий призвал жителей региона не посещать церкви в Вербное воскресенье.

 

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Юлия Александрова
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