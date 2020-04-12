Вербное воскресенье 2020: тульские храмы опустели

12 апреля 2020 года – вербное воскресенье. Это один из самых важных и значимых христианских праздников, который отмечается за неделю до Пасхи.

Считается, что в этот день Сын Божий, после воскрешения им Лазаря, вошел в священный Иерусалим. Поэтому у праздника есть и другое название — Вход Господень в Иерусалим. В России в этот день принято приносить в храм букетики вербы для освящения. В народе их считают оберегом и хранят дома до следующего года.

Это вербное воскресенье особенное. В связи с неблагополучной эпидобстановкой митрополит Тульский и Ефремовский Алексий призвал всех прихожан воздержаться от похода в храм в праздник.

С призывом оставаться дома и не идти в храмы в вербное воскресенье и на Пасху обратился к жителям страны Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Сам Патриарх служил праздничную службу в храме Христа Спасителя.

Духовенству монастырей и приходов рекомендуется, руководствуясь благословением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, призывать прихожан к домашней молитве до снятия ограничений, введенных властями. Это касается в том числе Страстной седмицы и праздника Пасхи. Напоминается, что, по слову Святейшего Патриарха, прихожане призываются понести эти «временные лишения ради сохранения жизни и здоровья наших ближних».

Остаться дома и не посещать храмы попросил туляков и губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

12 апреля православные христиане отмечают вербное воскресенье,

19 апреля – Пасху,

26 апреля – Красную горку,

28 апреля – Радоницу.

В сложившейся эпидемиологической обстановке всем верующим необходимо максимально обезопасить себя. Посещение праздничных богослужений крайне нежелательно, особенно для людей старшего возраста.

По словам секретаря Тульской епархии протоиерея Павла Савельева, большинство прихожан прислушались к этим просьбам и воздерживаются от посещения храмов.

Вместе с тем на праздничных богослужениях планируется обеспечить соблюдение всеми людьми дистанции в 1,5 м. Во избежание скопления большого числа людей внутри каждого храма по возможности будет организована звуковая трансляция службы на прилегающей территории.

В некоторых тульских храмах прихожане «присутствуют» на службе в специально созданном чате.

Например, так организовал общение с прихожанами настоятель храма святых Кирилла и Мефодия в поселке Михалково Привокзального округа Тулы отец Виталий.

На вербное воскресенье принято ходить на кладбища – навести порядок на могилах своих родственников, оставив там несколько освященных веточек вербы. Увы, в этом году от посещения кладбищ лучше воздержаться, тем более что по Указу губернатора Тульской области №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» до 30 апреля введен запрет на посещение мест захоронений.

Самое главное в вербное воскресенье – не ссориться, избегать злых мыслей и поступков. И готовиться к Пасхе и приходу теплой весны.