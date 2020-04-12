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Вербное воскресенье 2020: тульские храмы опустели

Вербное воскресенье 2020: тульские храмы опустели

Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий попросил прихожан остаться дома из-за эпидемии коронавируса.

12 апреля 2020 года – вербное воскресенье. Это один из самых важных и значимых христианских праздников, который отмечается за неделю до Пасхи.

Считается, что в этот день Сын Божий, после воскрешения им Лазаря, вошел в священный Иерусалим. Поэтому у праздника есть и другое название — Вход Господень в Иерусалим. В России в этот день принято приносить в храм букетики вербы для освящения. В народе их считают оберегом и хранят дома до следующего года.

Это вербное воскресенье особенное. В связи с неблагополучной эпидобстановкой митрополит Тульский и Ефремовский Алексий призвал всех прихожан воздержаться от похода в храм в праздник.

С призывом оставаться дома и не идти в храмы в вербное воскресенье и на Пасху обратился к жителям страны Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Сам Патриарх служил праздничную службу в храме Христа Спасителя.

Духовенству монастырей и приходов рекомендуется, руководствуясь благословением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, призывать прихожан к домашней молитве до снятия ограничений, введенных властями. Это касается в том числе Страстной седмицы и праздника Пасхи. Напоминается, что, по слову Святейшего Патриарха, прихожане призываются понести эти «временные лишения ради сохранения жизни и здоровья наших ближних».

Остаться дома и не посещать храмы попросил туляков и губернатор Тульской области Алексей Дюмин: 
  • 12 апреля православные христиане отмечают вербное воскресенье,
  • 19 апреля – Пасху,
  • 26 апреля – Красную горку,
  • 28 апреля – Радоницу.

В сложившейся эпидемиологической обстановке всем верующим необходимо максимально обезопасить себя. Посещение праздничных богослужений крайне нежелательно, особенно для людей старшего возраста.

По словам секретаря Тульской епархии протоиерея Павла Савельева, большинство прихожан прислушались к этим просьбам и воздерживаются от посещения храмов

Вместе с тем на праздничных богослужениях планируется обеспечить соблюдение всеми людьми дистанции в 1,5 м. Во избежание скопления большого числа людей внутри каждого храма по возможности будет организована звуковая трансляция службы на прилегающей территории. 

В некоторых тульских храмах прихожане «присутствуют» на службе в специально созданном чате.

Например, так организовал общение с прихожанами настоятель храма святых Кирилла и Мефодия в поселке Михалково Привокзального округа Тулы отец Виталий.

На вербное воскресенье принято ходить на кладбища – навести порядок на могилах своих родственников, оставив там несколько освященных веточек вербы. Увы, в этом году от посещения кладбищ лучше воздержаться, тем более что по Указу губернатора Тульской области №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» до 30 апреля введен запрет на посещение мест захоронений.

Самое главное в вербное воскресенье – не ссориться, избегать злых мыслей и поступков. И готовиться к Пасхе и приходу теплой весны.
Галерея
Вербное воскресенье 2020: тульские храмы опустели, Фото: 1
Вербное воскресенье 2020: тульские храмы опустели, Фото: 2
Вербное воскресенье 2020: тульские храмы опустели, Фото: 3
Вербное воскресенье 2020: тульские храмы опустели, Фото: 4
Вербное воскресенье 2020: тульские храмы опустели, Фото: 5
Вербное воскресенье 2020: тульские храмы опустели, Фото: 6
Вербное воскресенье 2020: тульские храмы опустели, Фото: 7
Вербное воскресенье 2020: тульские храмы опустели, Фото: 8
Вербное воскресенье 2020: тульские храмы опустели, Фото: 9
Вербное воскресенье 2020: тульские храмы опустели, Фото: 10
Вербное воскресенье 2020: тульские храмы опустели, Фото: 11
Вербное воскресенье 2020: тульские храмы опустели, Фото: 12
Вербное воскресенье 2020: тульские храмы опустели, Фото: 13
Вербное воскресенье 2020: тульские храмы опустели, Фото: 14
Вербное воскресенье 2020: тульские храмы опустели, Фото: 15
Вербное воскресенье 2020: тульские храмы опустели, Фото: 16
Вербное воскресенье 2020: тульские храмы опустели, Фото: 17
Вербное воскресенье 2020: тульские храмы опустели, Фото: 18
Вербное воскресенье 2020: тульские храмы опустели, Фото: 19
Вербное воскресенье 2020: тульские храмы опустели, Фото: 20
Вербное воскресенье 2020: тульские храмы опустели, Фото: 21
Вербное воскресенье 2020: тульские храмы опустели, Фото: 22
Вербное воскресенье 2020: тульские храмы опустели, Фото: 23
Вербное воскресенье 2020: тульские храмы опустели, Фото: 24
Вербное воскресенье 2020: тульские храмы опустели, Фото: 25
Вербное воскресенье 2020: тульские храмы опустели, Фото: 26
Вербное воскресенье 2020: тульские храмы опустели, Фото: 27
Вербное воскресенье 2020: тульские храмы опустели, Фото: 28
Вербное воскресенье 2020: тульские храмы опустели, Фото: 29
Вербное воскресенье 2020: тульские храмы опустели, Фото: 30
Вербное воскресенье 2020: тульские храмы опустели, Фото: 31
Вербное воскресенье 2020: тульские храмы опустели, Фото: 32
Вербное воскресенье 2020: тульские храмы опустели, Фото: 33
Вербное воскресенье 2020: тульские храмы опустели, Фото: 34
Вербное воскресенье 2020: тульские храмы опустели, Фото: 35
Вербное воскресенье 2020: тульские храмы опустели, Фото: 36
Вербное воскресенье 2020: тульские храмы опустели, Фото: 37
Вербное воскресенье 2020: тульские храмы опустели, Фото: 38
Вербное воскресенье 2020: тульские храмы опустели, Фото: 39
Вербное воскресенье 2020: тульские храмы опустели, Фото: 40
Вербное воскресенье 2020: тульские храмы опустели, Фото: 41
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