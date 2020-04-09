Житель Суворова вылечился от коронавируса
Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Житель Суворова вылечился от коронавируса. Сообщается, что у мужчины болезнь протекала в легкой форме. Он лечился дома под контролем медиков и соблюдал режим самоизоляции.
Напомним, что это седьмой случай выздоровления от коронавируса в области. Ранее в интервью Myslo тулячка рассказала, как победила болезнь.
Всего же на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 66 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции.
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