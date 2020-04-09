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Число погибших в тройном ДТП в Новомосковске увеличилось до трех
Фото УГИБДД по Тульской области.

Число погибших в тройном ДТП в Новомосковске увеличилось до трех

В ночь на 9 апреля в больнице скончался молодой человек 1998 г.р.

Ранее Myslo сообщал о серьезном ДТП, которое произошло утром 7 апреля в Новомосковске на Комсомольском шоссе. По предварительным данным, при движении в направлении города водитель легкового автомобиля Škoda выехал на встречку, где столкнулся с Chevrolet Aveo. В последнюю сзади врезалась следовавшая в попутном направлении «Нива», а затем машины влетели в стоявший на обочине грузовик Iveco.

В результате ДТП на месте от полученных травм скончались 66-летний водитель и 65-летняя пассажирка Chevrolet.

Как стало известно Myslo, в ночь на 9 апреля в больнице скончался еще один участник аварии — водитель автомобиля Škoda, молодой человек 1998 г. р.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:57 0
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