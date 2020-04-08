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Кашля не было: тулячка рассказала, как перенесла коронавирус
Видео Юлии Александровой.

Кашля не было: тулячка рассказала, как перенесла коронавирус

6 апреля в Туле из больницы была выписана еще одна тулячка, выздоровевшая после заражения коронавирусом.

Тамаре Лебедевой за 60 лет. Говорят, чем старше человек, тем заболевание протекает сложнее. Но Тамара Ивановна, к счастью, относительно легко перенесла коронавирус. О том, как это было, женщина рассказала Myslo.

– Я заболела 19 марта. Вечером, придя с работы, почувствовала себя плохо – поднялась температура до 37,5, а горло, которое дня два уже «царапало», стало еще хуже. Я поняла, что это не ангина. Решила, что надо не на работу идти, а обратиться к врачу.

Уже утром следующего дня мне позвонили из Роспотребнадзора и сообщили, что я в группе риска – вхожу в круг лиц, кто общался с вернувшимся из-за границы. Я действительно общалась с этим человеком 16 марта и уже 19-го заболела.

Спросили, как я себя чувствую, я рассказала им о симптомах. Вскоре ко мне приехали сотрудники Роспотребнадзора и врачи из нашей поликлиники, взяли мазок для уточнения диагноза.

Прописали лечение, выдали постановление о самоизоляции, дали телефоны всех необходимых служб на случай, если мне вдруг станет хуже. Каждый день в выходные мне звонили, спрашивали о моем самочувствии.

К тому времени температура у меня немного спала, но чувствовала я себя всё равно не очень хорошо. Все эти дни я соблюдала режим самоизоляции: никуда не выходила, еду мне приносила сестра и оставляла под дверью.

Я считаю, что люди должны быть сознательными. Если сказали, что нужно оставаться дома, нужно быть дома! 

Однако в понедельник медики всё же порекомендовали женщине госпитализацию.

– Мне позвонили из Роспотребнадзора. Сказали, что анализ не очень хороший и лучше быть под надзором врача. Я согласилась.

Давно не лежала в больнице! Лет, наверное, 30. Могу сказать, что всё здесь на высшем уровне. Палата с евроремонтом, больница современная, в палате тепло, есть всё что нужно: душ, туалет, горячая вода, на стене аппарат для очистки воздуха. Сначала казалось, что время тянется долго, но у меня было два окна, в которые я наблюдала за наступающей весной. Я много читала: прочла большую книгу повестей Тургенева, «Униженные и оскорбленные» Достоевского, сестра приносила свежие газеты и журналы, ну и интернет, конечно, – через него слушала музыкальные произведения. 

Тамара Ивановна своевременно обратилась за медпомощью и сразу начала принимать лечение, заболевание прошло в относительно легкой форме. 

– Когда поступила в больницу, была слабость, сильная головная боль, поесть было проблематично из-за боли в горле, вдобавок я не чувствовала ни запаха, ни вкуса.

Возможность ощущать запахи вернулась только через 10 дней.

По утрам была сильная сухость в горле. Кашель так и не появился, флюорографию делали мне часто, но всё было в норме. Видимо, инфекция не успела спуститься в легкие, а значит, лечение мне назначили правильное. 

Тамару Лебедеву выписали из больницы 6 апреля. Врачи еще некоторое время будут наблюдать за ней. Через 10 дней в больнице по месту жительства ей придется сдать для контроля кровь на анализ: нужно посмотреть, как после лечения восстанавливается организм. 

– Я считаю, что народная медицина, лимоны и имбирь – это, конечно, хорошо. Но в первую очередь я за традиционную медицину. Я очень благодарна врачам, они работают в очень сложных условиях. Но, несмотря на это, я не заметила никакого раздражения, все очень понимающие! 

Напомним, это уже не первый случай выздоровления и выписки пациентов, перенесших коронавирус. Подробнее можно прочитать и послушать здесь.

Всего на сегодняшний день уже шесть человек выздровели после заражения коронавирусом. На лечении находятся еще 48 человек.

 

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