новости
новости
Регистрация
В Тульской области за сутки подтвердились 12 случаев коронавируса

В Тульской области за сутки подтвердились 12 случаев коронавируса

Число заболевших в регионе достигло 66 человек. Семь человек вылечились.

В Тульской области за сутки подтвердились еще 12 случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. 

Все заболевшие контактировали с инфицированными. Девять человек, в том числе двое детей, проходят лечение на дому в режиме самоизоляции. У них болезнь протекает без клинических проявлений. Это жители Тулы, Венева, Щекинского, Богородицкого и Тепло-Огаревского районов.

Еще трое жителей Тулы госпитализированы в медицинские учреждения с диагнозом «пневмония». Состояние одного из заболевших удовлетворительное, двоих — средней степени тяжести. Все получают необходимое лечение.

Всего же в России по состоянию на утро 9 апреля зарегистрированы 1459 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 50 регионах.

На сегодняшний день в стране зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе.За весь период выписано по выздоровлению 698 человек, умерли 76 человек с covid-19.

Сюжет: Коронавирус
Житель Суворова вылечился от коронавируса
Жизнь Тулы и области
Житель Суворова вылечился от коронавируса
сегодня, в 11:20, 25 367 2
В Тульской области участковые приостановили личные приемы из-за коронавируса
Жизнь Тулы и области
В Тульской области участковые приостановили личные приемы из-за коронавируса
сегодня, в 10:13, 19 663 0
Подтвержденные случаи коронавируса в Тульской области: карта
Жизнь Тулы и области
Подтвержденные случаи коронавируса в Тульской области: карта
вчера, в 23:40, 41 11343 3
Кашля не было: тулячка рассказала, как перенесла коронавирус
Жизнь Тулы и области
Кашля не было: тулячка рассказала, как перенесла коронавирус
вчера, в 17:30, 282 23301 9
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:48 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирус

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Житель Суворова вылечился от коронавируса
Житель Суворова вылечился от коронавируса
В Тульской области участковые приостановили личные приемы из-за коронавируса
В Тульской области участковые приостановили личные приемы из-за коронавируса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.