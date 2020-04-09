В Тульской области за сутки подтвердились 12 случаев коронавируса

Число заболевших в регионе достигло 66 человек. Семь человек вылечились.

В Тульской области за сутки подтвердились еще 12 случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Все заболевшие контактировали с инфицированными. Девять человек, в том числе двое детей, проходят лечение на дому в режиме самоизоляции. У них болезнь протекает без клинических проявлений. Это жители Тулы, Венева, Щекинского, Богородицкого и Тепло-Огаревского районов.

Еще трое жителей Тулы госпитализированы в медицинские учреждения с диагнозом «пневмония». Состояние одного из заболевших удовлетворительное, двоих — средней степени тяжести. Все получают необходимое лечение.

Всего же в России по состоянию на утро 9 апреля зарегистрированы 1459 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 50 регионах.

На сегодняшний день в стране зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе.За весь период выписано по выздоровлению 698 человек, умерли 76 человек с covid-19.