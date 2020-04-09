Фото из архива Myslo.
В Тульской области участковые приостановили личные приемы из-за коронавируса
Гражданам рекомендуется обращаться к участковым уполномоченным полиции в письменной форме, по электронке и телефону.
В Тульской области участковые уполномоченные полиции приостановили личные приемы на опорных пунктах. Как сообщили Myslo в пресс-службе регионального УМВД, гражданам рекомендуется обращаться к участковым в письменной, электронной форме и по телефону.
Отметим, что такие ограничения действуют во всех субъектах РФ в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
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