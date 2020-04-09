В Тульской области участковые приостановили личные приемы из-за коронавируса

Фото из архива Myslo.

Гражданам рекомендуется обращаться к участковым уполномоченным полиции в письменной форме, по электронке и телефону.

В Тульской области участковые уполномоченные полиции приостановили личные приемы на опорных пунктах. Как сообщили Myslo в пресс-службе регионального УМВД, гражданам рекомендуется обращаться к участковым в письменной, электронной форме и по телефону.

Отметим, что такие ограничения действуют во всех субъектах РФ в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.