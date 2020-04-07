Клиенты ВТБ смогут получить бесплатную онлайн-консультацию по коронавирусу

ВТБ совместно с портфельной компанией РФПИ запускает сервис консультаций врачей для своих клиентов и членов их семей. Услуга предоставляется в дистанционном формате и является бесплатной.

В рамках онлайн-консультаций дежурный терапевт, педиатр и инфекционист ответят на все вопросы, связанные с симптомами коронавирусной инфекции и необходимыми мерами предосторожности. Консультации доступны клиентам в формате текстового чата, аудио- или видеозвонка с помощью мобильного приложения «Доктис» для платформ iOS и Android. Приложение достаточно установить на смартфон, зарегистрироваться и использовать промокод VTB для получения необходимой консультации.

Сервис «Медсоветник» поможет организовать обследование и лечение в специализированном медицинском учреждении, сообщив о ближайших клиниках и лабораториях, где можно сдать анализы на COVID-19. Клиенты также смогут уточнить, какова процедура получения медицинской помощи на дому или госпитализации, если у пациента обнаружат опасное заболевание.

Помимо консультаций по коронавирусной инфекции терапевт и педиатр смогут помочь клиентам с общими вопросами о состоянии здоровья, не требующими экстренной медицинской помощи. Консультации будут оказывать врачи сети клиник «Мать и дитя», Объединенных Медицинских Систем и других ведущих профильных медицинских центров. Акция продлится до 1 июня 2020 года.

– Забота о клиентах является высшей ценностью банка ВТБ. В текущих условиях мы приняли несколько важных решений, которые помогут нашим заемщикам облегчить исполнение своих финансовых обязательств. Одним из них стало введение кредитных каникул с отсрочкой платежа для клиентов, пострадавших от пандемии коронавируса, — отметил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ. — Мы понимаем, что вопросы здоровья сейчас наиболее актуальны для клиентов, поэтому рады предложить им бесплатный доступ к качественной онлайн-медицине. Новый сервис позволит им своевременно получить все необходимые консультации не выходя из дома.

РФПИ совместно с Российско-японским инвестиционным фондом и рядом ближневосточных партнеров инвестировал в многофункциональный телемедицинский сервис «Доктис» в 2018 году.

– РФПИ активно участвует в борьбе с распространением COVID-2019 с момента появления первых известий о новом коронавирусе. В условиях пандемии и карантина необходимо предоставить возможность как можно большему числу людей в любых регионах страны удаленно получать консультации профессиональных и авторитетных врачей. Поэтому в текущей ситуации мы приняли решение реинвестировать дивиденды «Доктис» в борьбу с коронавирусной инфекцией. Мы рады совместно с банком ВТБ сделать сервис «Доктис» доступным для еще большего числа граждан России, — прокомментировал Анатолий Браверман, первый заместитель генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

– Сейчас очень важно избегать посещений публичных мест, включая клиники, если речь не идет об экстренной медицинской помощи. Многие вопросы можно решить в режиме телемедицинской консультации — удаленно, с помощью мобильного устройства. Мы рады, что ВТБ выбрал для своих клиентов сервис «Доктис», объединяющий ведущих врачей, которые смогут оперативно оказать необходимую помощь, — комментирует Марк Курцер, основатель сервиса «Доктис», генеральный директор ГК «Мать и дитя».

Промокод: VTB. Ссылка на мобильное приложение «Доктис»: www.doctis.ru/#sendmelink.