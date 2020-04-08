Подтвержденные случаи коронавируса в Тульской области: карта

Больше всего заболевших – в Туле. В областном центре 30 человек подхватили новую коронавирусную инфекцию.

Правительство Тульской области назвало города и районы региона, где у жителей подтвердилась коронавирусная инфекция. Напомним, что на сегодняшний день у нас зафиксировано 54 случая covid-19.

Больше всего заболевших — в Туле. В областном центре заразились 30 человек. Полная статистика такова:

Алексин — 3,

Донской — 3,

Ефремов — 1,

Заокский район — 4,

Кимовск — 1,

Куркино — 1,

Новомосковск — 1,

Богородицкий район — 1

Теплое — 2,

Суворов — 5,

Узловая — 1,

Тула — 30,

Ясногорск — 1.

За весь период выздоровели шесть человек, все они — жители Тулы.

Кстати, выздоровевшая тулячка в интервью Myslo рассказала, как протекала болезнь, какие симптомы были и где она проходила лечение. Подробнее здесь.