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Подтвержденные случаи коронавируса в Тульской области: карта

Подтвержденные случаи коронавируса в Тульской области: карта

Больше всего заболевших – в Туле. В областном центре 30 человек подхватили новую коронавирусную инфекцию.

Правительство Тульской области назвало города и районы региона, где у жителей подтвердилась коронавирусная инфекция. Напомним, что на сегодняшний день у нас зафиксировано 54 случая covid-19.

Больше всего заболевших — в Туле. В областном центре заразились 30 человек. Полная статистика такова:

  • Алексин — 3,
  • Донской — 3,
  • Ефремов — 1,
  • Заокский район — 4,
  • Кимовск — 1,
  • Куркино — 1,
  • Новомосковск — 1,
  • Богородицкий район — 1
  • Теплое — 2,
  • Суворов — 5,
  • Узловая — 1,
  • Тула — 30,
  • Ясногорск — 1.

За весь период выздоровели шесть человек, все они — жители Тулы.

Кстати, выздоровевшая тулячка в интервью Myslo рассказала, как протекала болезнь, какие симптомы были и где она проходила лечение. Подробнее здесь.

Сюжет: Коронавирус
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