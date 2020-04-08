Подтвержденные случаи коронавируса в Тульской области: карта
Больше всего заболевших – в Туле. В областном центре 30 человек подхватили новую коронавирусную инфекцию.
Правительство Тульской области назвало города и районы региона, где у жителей подтвердилась коронавирусная инфекция. Напомним, что на сегодняшний день у нас зафиксировано 54 случая covid-19.
Больше всего заболевших — в Туле. В областном центре заразились 30 человек. Полная статистика такова:
- Алексин — 3,
- Донской — 3,
- Ефремов — 1,
- Заокский район — 4,
- Кимовск — 1,
- Куркино — 1,
- Новомосковск — 1,
- Богородицкий район — 1
- Теплое — 2,
- Суворов — 5,
- Узловая — 1,
- Тула — 30,
- Ясногорск — 1.
За весь период выздоровели шесть человек, все они — жители Тулы.
Кстати, выздоровевшая тулячка в интервью Myslo рассказала, как протекала болезнь, какие симптомы были и где она проходила лечение. Подробнее здесь.
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