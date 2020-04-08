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В Тульской области шесть человек вылечились от коронавируса
Фото из архива Myslo.

В Тульской области шесть человек вылечились от коронавируса

Об этом заявил региональный оперативный штаб.

7 апреля из больницы выписана еще одна тулячка, которая вылечилась от коронавируса. Как сообщает региональный оперативный штаб, женщина заразилась после контакта с инфицированным жителем области.
 
Она прошла курс лечения в областной клинической больнице и была выписана после получения контрольного отрицательного результата на вирус.
 
Это шестой случай выздоровления от коронавируса в Тульской области. 
Сюжет: Коронавирус
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