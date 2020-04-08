В Тульской области шесть человек вылечились от коронавируса

Фото из архива Myslo.

Об этом заявил региональный оперативный штаб.

7 апреля из больницы выписана еще одна тулячка, которая вылечилась от коронавируса. Как сообщает региональный оперативный штаб, женщина заразилась после контакта с инфицированным жителем области.

Она прошла курс лечения в областной клинической больнице и была выписана после получения контрольного отрицательного результата на вирус.

Это шестой случай выздоровления от коронавируса в Тульской области.