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В Тульской области еще пять новых случаев коронавируса

В Тульской области еще пять новых случаев коронавируса

Среди зараженных – подросток. Число заболевших в нашем регионе достигло 54 человек.

За сутки в Тульской области подтвердились еще пять случаев заражения коронавирусом, среди зараженных — подросток. Региональный оперативный штаб сообщил, что ребенок заболел после контакта с инфицированным родственником.
 
Еще три жителя также контактировали с ранее заболевшими. В одном случае источник заражения не установлен.
 
Все пятеро были своевременно изолированы и находятся под медицинским наблюдением. Их состояние удовлетворительное, у подростка болезнь протекает без клинических проявлений.
 
Таким образом, число заболевших коронавирусом в Тульской области достигло 54 человек. Шестеро выздоровели.
 
 
За последние сутки в России подтверждено 1175 новых случаев коронавируса в 56 регионах, зафиксировано 5 летальных исходов:
 
  • Москва — 660
  • Московская область — 95
  • Санкт-Петербург — 34
  • Ленинградская область — 32
  • Республика Марий Эл — 27
  • Мурманская область — 25
  • Краснодарский край — 24
  • Нижегородская область — 24
  • Липецкая область — 18
  • Республика Коми — 18
  • Республика Ингушетия — 18
  • Рязанская область — 15
  • Ямало-Ненецкий АО — 11
  • Воронежская область — 10
  • Кабардино-Балкарская Республика — 10
  • Чувашская Республика — 9
  • Оренбургская область — 8
  • Хабаровский край — 8
  • Республика Мордовия — 7
  • Республика Бурятия — 7
  • Красноярский край — 7
  • Приморский край — 7
  • Курская область — 6
  • Тамбовская область — 6
  • Республика Северная Осетия — 6
  • Алтайский край — 6
  • Тульская область — 5
  • Чеченская Республика — 5
  • Свердловская область — 5
  • Сахалинская область — 5
  • Белгородская область — 4
  • Смоленская область — 4
  • Тверская область — 4
  • Вологодская область — 4
  • Республика Калмыкия — 4
  • Ростовская область — 4
  • Республика Башкортостан — 4
  • Ханты-Мансийский АО — 3
  • Забайкальский край — 3
  • Еврейская АО — 3
  • Владимирская область — 2
  • Карачаево-Черкесская Республика — 2
  • Кемеровская область — 2
  • Новосибирская область — 2
  • Брянская область — 1
  • Калининградская область — 1
  • Республика Дагестан — 1
  • Пензенская область — 1
  • Самарская область — 1
  • Саратовская область — 1
  • Курганская область — 1
  • Республика Хакасия — 1
  • Омская область — 1
  • Томская область — 1
  • Республика Саха (Якутия) — 1
  • Республика Крым — 1
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 8672 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.
 
Подробную статистику по регионам можно посмотреть на сайте стопкоронавирус.рф.

 

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