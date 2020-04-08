В Тульской области еще пять новых случаев коронавируса
Среди зараженных – подросток. Число заболевших в нашем регионе достигло 54 человек.
За сутки в Тульской области подтвердились еще пять случаев заражения коронавирусом, среди зараженных — подросток. Региональный оперативный штаб сообщил, что ребенок заболел после контакта с инфицированным родственником.
Еще три жителя также контактировали с ранее заболевшими. В одном случае источник заражения не установлен.
Все пятеро были своевременно изолированы и находятся под медицинским наблюдением. Их состояние удовлетворительное, у подростка болезнь протекает без клинических проявлений.
Таким образом, число заболевших коронавирусом в Тульской области достигло 54 человек. Шестеро выздоровели.
За последние сутки в России подтверждено 1175 новых случаев коронавируса в 56 регионах, зафиксировано 5 летальных исходов:
- Москва — 660
- Московская область — 95
- Санкт-Петербург — 34
- Ленинградская область — 32
- Республика Марий Эл — 27
- Мурманская область — 25
- Краснодарский край — 24
- Нижегородская область — 24
- Липецкая область — 18
- Республика Коми — 18
- Республика Ингушетия — 18
- Рязанская область — 15
- Ямало-Ненецкий АО — 11
- Воронежская область — 10
- Кабардино-Балкарская Республика — 10
- Чувашская Республика — 9
- Оренбургская область — 8
- Хабаровский край — 8
- Республика Мордовия — 7
- Республика Бурятия — 7
- Красноярский край — 7
- Приморский край — 7
- Курская область — 6
- Тамбовская область — 6
- Республика Северная Осетия — 6
- Алтайский край — 6
- Тульская область — 5
- Чеченская Республика — 5
- Свердловская область — 5
- Сахалинская область — 5
- Белгородская область — 4
- Смоленская область — 4
- Тверская область — 4
- Вологодская область — 4
- Республика Калмыкия — 4
- Ростовская область — 4
- Республика Башкортостан — 4
- Ханты-Мансийский АО — 3
- Забайкальский край — 3
-
Еврейская АО— 3
- Владимирская область — 2
- Карачаево-Черкесская Республика — 2
- Кемеровская область — 2
- Новосибирская область — 2
- Брянская область — 1
- Калининградская область — 1
- Республика Дагестан — 1
- Пензенская область — 1
- Самарская область — 1
- Саратовская область — 1
- Курганская область — 1
- Республика Хакасия — 1
- Омская область — 1
- Томская область — 1
- Республика Саха (Якутия) — 1
- Республика Крым — 1
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 8672 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.
Подробную статистику по регионам можно посмотреть на сайте стопкоронавирус.рф.
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