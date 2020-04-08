В Тульской области еще пять новых случаев коронавируса

Среди зараженных – подросток. Число заболевших в нашем регионе достигло 54 человек.

За сутки в Тульской области подтвердились еще пять случаев заражения коронавирусом, среди зараженных — подросток. Региональный оперативный штаб сообщил, что ребенок заболел после контакта с инфицированным родственником.

Еще три жителя также контактировали с ранее заболевшими. В одном случае источник заражения не установлен.

Все пятеро были своевременно изолированы и находятся под медицинским наблюдением. Их состояние удовлетворительное, у подростка болезнь протекает без клинических проявлений.

Таким образом, число заболевших коронавирусом в Тульской области достигло 54 человек. Шестеро выздоровели.