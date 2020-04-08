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Музей «Куликово поле» собирает воспоминания об ул. Металлистов
Фото: kulpole.ru.

Музей «Куликово поле» собирает воспоминания об ул. Металлистов

Фотографии и истории будут использованы при подготовке видеоролика для новой музейной площадки.

Дома № 1 и 8 по ул. Металлистов были переданы музею-заповеднику «Куликово поле», скоро там разместятся представительства музея. Первые экспозиции в музейном квартале на ул. Металлистов откроют свои двери осенью, при праздновании 500-летия Тульского кремля и Засечной черты.

Сотрудники музея «Куликово поле» хотят сохранить память всех, кто жил на ул. Металлистов, ходил в гости к местным обитателям, учился и каждый день бежал мимо на работу. В семейном архиве директора музея Владимира Гриценко сохранились фотографии майских и ноябрьских массовых сборов сотрудников завода «Октава». Колонны трудящихся, маршировавших на демонстрациях, формировались именно на улице Металлистов.  

Музейщики просят откликнуться туляков, в чьих воспоминаниях ул. Металлистов сохранилась в прежних образах. Житейские истории, фотографии и другие семейные реликвии будут представлены в видеоролике, который расскажет будущим посетителям об истории архитектурных памятников музейного квартала. 

Прислать фотографии и свои воспоминания можно по адресу: shelenkova_kr@mail.ru.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:30 +6
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Тулаулица Металлистов

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