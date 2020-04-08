Музей «Куликово поле» собирает воспоминания об ул. Металлистов

Фото: kulpole.ru.

Фотографии и истории будут использованы при подготовке видеоролика для новой музейной площадки.

Дома № 1 и 8 по ул. Металлистов были переданы музею-заповеднику «Куликово поле», скоро там разместятся представительства музея. Первые экспозиции в музейном квартале на ул. Металлистов откроют свои двери осенью, при праздновании 500-летия Тульского кремля и Засечной черты.

Сотрудники музея «Куликово поле» хотят сохранить память всех, кто жил на ул. Металлистов, ходил в гости к местным обитателям, учился и каждый день бежал мимо на работу. В семейном архиве директора музея Владимира Гриценко сохранились фотографии майских и ноябрьских массовых сборов сотрудников завода «Октава». Колонны трудящихся, маршировавших на демонстрациях, формировались именно на улице Металлистов.

Музейщики просят откликнуться туляков, в чьих воспоминаниях ул. Металлистов сохранилась в прежних образах. Житейские истории, фотографии и другие семейные реликвии будут представлены в видеоролике, который расскажет будущим посетителям об истории архитектурных памятников музейного квартала.