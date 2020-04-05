Еще одна тулячка вылечилась от коронавируса
Число выздоровевших в регионе достигло четырех.
В субботу из тульской больницы выписали женщину, заболевшую после контакта с ранее инфицированным жителем области. Это четвертый случай выздоровления в регионе.
Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, жительница Тулы была госпитализирована в инфекционное отделение городской больницы № 11, где прошла курс лечения от коронавируса. Контрольный анализ на covid-19 показал отрицательный результат. 4 апреля тулячку выписали.
Напомним, что всего в регионе на сегодняшний день 29 подтвержденных случаев коронавируса.
Ранее в Тульской области также три человека вылечились от коронавируса — это семейная пара и их ребенок. Супруги из Тулы проходили лечение в инфекционном отделении городской больницы № 11.
Они обратились к медикам после возвращения из Европы. Симптомы коронавирусной инфекции были выявлены у них во время самоизоляции, затем семью госпитализировали. Пара прошла курс лечения от пневмонии, после завершения курса тесты на коронавирусную инфекцию дали отрицательный результат.
Девочка, у которой была лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция, была госпитализирована в тульскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи им.
Тулячка, выздоровевшая от коронавируса, рассказала о симптомах болезни. Подробнее можно прочитать здесь или послушать: