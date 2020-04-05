Солнце, снег, метель и сильный ветер: туляков предупреждают о непогоде

Сегодня в регионе погода меняется очень быстро.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, мокрый снег, местами метель и сильный северо-западный ветер порывами до 12−17 м/с сохранятся в регионе до конца суток.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности. При усилении ветра:

машину поставьте в гараж, при его отсутствии авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).

Кроме того, Тульская Госавтоинспекция напоминает автомобилистам, что любая дорожная ошибка может закончиться трагично. При выпадении осадков в виде снега следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге — неукоснительно соблюдать ПДД, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии.

Особо опасными для автолюбителей станут дороги вне населенных пунктов. Также повышенное внимание необходимо в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.

Во избежание ДТП в условиях снегопада водители обязаны строго соблюдать скоростной режим. Скорость должна обеспечивать возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований ПДД.

Сообщается, что экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию, как на территории города, так и на федеральных трассах.