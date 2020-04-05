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Тульским предпринимателям в прямом эфире расскажут, кто может работать с 6 апреля

Тульским предпринимателям в прямом эфире расскажут, кто может работать с 6 апреля

Внимание: трансляция перенеслась на 6 апреля.

UPD. Трансляция перенеслась на 6 апреля 17.00.

Правительство Тульской области проведет прямой эфир для предпринимателей, чтобы разъяснить ограничения, которые будут действовать в регионе с 6 апреля. Трансляция состоится сегодня, 5 апреля, в 17.00 на YouTube-канале Press71.

В прямой эфир выйдут:

  • первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев,
  • министр экономического развития Тульской области Марчел Кептэнарь,
  • министр промышленности и науки Тульской области Андрей Платов,
  • министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин,
  • председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов.

Они расскажут, каким предпринимателям можно работать с 6 апреля, какие меры поддержки бизнеса обеспечит Тульская область, как работать и не допустить распространения инфекции у себя в компании. 

В ходе мероприятия спикеры ответят на вопросы предпринимателей.
Свои вопросы можно направлять в чат мессенджера Телеграмм
«Спроси про бизнес» с пометкой «Вопросы правительству ТО». Для поиска чата перейдите по ссылке: https://t.me/sprosiprobiznes.

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