Тульским предпринимателям в прямом эфире расскажут, кто может работать с 6 апреля

UPD. Трансляция перенеслась на 6 апреля 17.00.

Правительство Тульской области проведет прямой эфир для предпринимателей, чтобы разъяснить ограничения, которые будут действовать в регионе с 6 апреля. Трансляция состоится сегодня, 5 апреля, в 17.00 на YouTube-канале Press71.

В прямой эфир выйдут:

первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев,

министр экономического развития Тульской области Марчел Кептэнарь,

министр промышленности и науки Тульской области Андрей Платов,

министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин,

председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов.

Они расскажут, каким предпринимателям можно работать с 6 апреля, какие меры поддержки бизнеса обеспечит Тульская область, как работать и не допустить распространения инфекции у себя в компании.

В ходе мероприятия спикеры ответят на вопросы предпринимателей.

Свои вопросы можно направлять в чат мессенджера Телеграмм

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