В Тульской области подтвердились еще 10 случаев коронавируса

По данным регионального оперативного штаба, сегодня в Тульскую область из Москвы поступили результаты контрольных анализов, которые ранее в течение нескольких дней были направлены в лабораторию столицы.

Подтверждены еще десять случаев заболевания коронавирусной инфекцией. У шести человек инфицирование связано с пребыванием в странах с высоким уровнем заражения COVID-19, еще трое — контактировали с ранее заболевшими. В одном случае источник заражения устанавливается.

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, все заболевшие были своевременно изолированы и находятся под медицинским наблюдением. Их состояние удовлетворительное.

Таким образом, в нашем регионе 29 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Четверо уже вылечились.

За последние сутки в России подтверждено 658 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, число заболевших достигло 5389 человек. Выздоровели 355. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 45 человек с COVID-19.

10 важных вопросов о коронавирусной инфекции здесь. Карточки Myslo по covid-19 здесь.