Первая выздоровевшая от коронавируса тулячка рассказала о симптомах болезни

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Тулячка, выздоровевшая от коронавируса, рассказала о симптомах болезни. Женщина вместе с мужем и ребенком вернулись из Италии. По возвращению из этой страны в аэропорту проверили состояние каждого пассажира и записали данные. Позже семье пришла смс, что на борту самолета был зараженный.

- Мы понимали, что скорее всего заболели. В пятницу немного ухудшилось состояние у мужа. Он в субботу чувствовал себя уже не очень хорошо. В воскресенье позвонил по горячей линии. Приехали два санитара в масках, костюмах специальных. Его опросили и забрали. В понедельник мне стало сильно хуже. К вечеру я тоже позвонила, — рассказала женщина.

По словам тулячки, температура у нее была 38, доходила до 39. Самым пиковым моментом стали проблемы с дыханием. Именно после этого женщина вызвала скорую.

- Очень трудно было дышать, — рассказала женщина.

Также она сообщила, что их сразу же стали лечить, и что «врачи работают, как часы». По ее словам, практически ежечасно снимаются все показания по каждому больному.

Напомним, семейная пара из Тулы проходила лечение в инфекционном отделении городской больницы № 11. Супруги обратились к медикам после возвращения из Европы. Симптомы коронавирусной инфекции были выявлены у них во время самоизоляции, затем семью госпитализировали.

Пара прошла курс лечения от пневмонии, после завершения курса тесты на коронавирусную инфекцию дали отрицательный результат.

Девочка, у которой была лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция, была госпитализирована в тульскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина . Заболевание у нее прошло без клинических проявлений. 30 марта после получения второго отрицательного результата теста на коронавирус девочка была выписана.

В настоящее время в медучреждениях региона проходят лечение 9 пациентов с коронавирусной инфекцией, еще 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус. 1683 человека находятся на самоизоляции дома под наблюдением врачей.