На поддержку тульских медиков выделили более 57 млн рублей

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По постановлению Правительства РФ на все регионы выделят порядка 5,11 млрд рублей.

В Правительстве Р. Ф. подписали постановление от 2 апреля о правилах предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета регионам России.

Так, распоряжением Правительства выделено 5,11 млрд рублей Минздраву России для всех регионов на выплаты медикам за дополнительную нагрузку во время пандемии коронавирусной инфекции. В частности, на Тульскую область приходится порядка 57 млн рублей (57 млн 328 тыс. рублей).

Выплаты распределят следующим образом: