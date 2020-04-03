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На поддержку тульских медиков выделили более 57 млн рублей
По постановлению Правительства РФ на все регионы выделят порядка 5,11 млрд рублей.
Так, распоряжением Правительства выделено 5,11 млрд рублей Минздраву России для всех регионов на выплаты медикам за дополнительную нагрузку во время пандемии коронавирусной инфекции. В частности, на Тульскую область приходится порядка 57 млн рублей (57 млн 328 тыс. рублей).
Выплаты распределят следующим образом:
- врачам скорой помощи, в том числе в составе специализированных выездных бригад, — 80 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности,
- среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании скорой медицинской помощи (фельдшеры скорой медицинской помощи, медицинские сестры, медицинские сестры-анестезисты), — 40 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности,
- фельдшерам (медицинским сестрам) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи — 20 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности,
- врачам подразделений, оказывающим первичную медико-санитарную помощь (в том числе врачам-инфекционистам, врачам общей практики (семейным врачам), врачам-педиатрам, врачам-педиатрам участковым, врачам-терапевтам, врачам-терапевтам участковым, врачам-пульмонологам), — 80 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности,
- среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании первичной медико-санитарной помощи, в том числе среднему медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов, — 40 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности,
- младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для оказания первичной медико-санитарной помощи, — 20 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности,
- врачам, оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях (в том числе врачам-инфекционистам, врачам-анестезиологам-реаниматологам), — 100 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности,
- среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, — 50 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности,
- младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, — 30 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности.
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