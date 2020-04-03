В связи с пандемией коронавируса для тульских семей с детьми предусмотрены новые выплаты

Их получат семьи с детьми до 7 лет. Остальным рекомендовано обращаться на горячую линию минтруда и соцзащиты, чтобы подобрать возможные меры поддержки.

3 апреля заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова на пресс-конференции рассказала о выплатах семьям с детьми и мерах социальной защиты граждан в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Ольга Гремякова напомнила, что президент поручил установить ежемесячную выплату в размере 50% от величины прожиточного минимума в регионе на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. В Тульской области размер выплаты составит 5213,5 руб.

Выплата гарантирована семьям, в которых доход на одного члена семьи не превышает величину прожиточного минимума на одного человека (10 621 рубль) и будет назначаться с 1 января 2020 года независимо от месяца обращения за ней в текущем году.

Важно: при расчете пособия учитывается доход всех членов семьи за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения за выплатой.

Выплата будет осуществляться уже с 1 июня. Оформить её будет можно, просто подав заявление через МФЦ или единый портал госуслуг.

Также в своем обращении 25 марта Президент говорил о ежемесячной выплате в размере 5000 рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет. С апреля по июнь 2020 года ее будут получать семьи, имеющие право на материнский капитал, в том числе уже распорядившиеся его средствами. В Тульской области эти выплаты получат более 17 600 семей. Предоставлять их будут через отделения Пенсионного фонда России (ПФР) на основании заявления, которое можно подать до конца года в электронном виде через портал государственных услуг.

После принятия федерального нормативного правового акта на сайте ПФР в разделе «Материнский (семейный) капитал» будет активирован уже разработанный сервис подачи заявления о предоставлении выплаты. Кроме того, мамы получат индивидуальное уведомление.

Ольга Гремякова сообщила, что по поручению Президента для обеспечения социальной защиты граждан и сохранения их доходов подготовлен проект постановления правительства Тульской области.

Проект предусматривает в ближайшие 6 месяцев автоматическое продление региональных социальных выплат без предоставления заявления и каких–либо дополнительных документов.

Заместитель председателя правительства также, что максимальный размер пособия по безработице увеличен с 8000 рублей до 12 130 рублей. Перерасчет будет произведен в ближайшие дни.

Что же касается тех, у кого дети старше семи лет или вовсе нет детей, Ольга Гремякова отметила, что им стоит обратиться на горячую линию Управления социальной защиты Тульской области: 8-800-201-92-86. Возможно, в индивидуальном прядке возможно будет подобрать меру поддержки, под которую подходит гражданин.

За дополнительными разъяснениями о порядке получения всех мер поддержки также стоит обращаться на горячую линию Управления социальной защиты Тульской области.