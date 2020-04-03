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Роспотребнадзор дал рекомендации по уборке дома в период распространения коронавируса
Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор дал рекомендации по уборке дома в период распространения коронавируса

Публикуем советы.

Даже если человек соблюдает режим изоляции и выходит из дома только в случае крайней необходимости, это еще не значит, что он на сто процентов защищен от заражения — вирус можно «принести» с улицы. Поэтому уборка квартир становится особенно важной частью мер защиты.

  • Влажную уборку в доме или квартире необходимо проводить, если все здоровы, два-три раза в неделю с применением средств бытовой химии. Если в доме есть больной человек, влажную уборку нужно делать ежедневно и использовать дезинфицирующие средства на основе хлора.
  • Мыть полы и дезинфицировать предметы нужно минимум 2−3 раза в неделю, если в доме нет заболевших. В случае, если в квартире кто-то болеет — то каждый день.
  • Во время эпидемии важно мыть не только полы, но и все предметы, на которые попадает пыль или где может быть вирус.
  • Стоит вымыть дверные ручки с мылом или обработать антисептиком на основе спирта не менее 70% или хлорсодержащим раствором. Мыть нужно те ручки, к которым вы прикасаетесь, когда приходите домой, до того, как вы вымыли руки с мылом.
  • Выключатели стоит протирать салфеткой с антисептиком. Для ручек шкафов можно также воспользоваться такой салфеткой или протереть тканью, смоченной в мыльном растворе. Уделить внимание нужно спинкам стульев, если они не обиты тканью, столешницам, журнальным столикам — для них «инструменты» все те же: салфетка с антисептиком или мыло. Для бытовой техники подойдут только салфетки.
  • Для ванной, раковины и унитаза понадобятся средства с содержанием хлора. Причем следить за чистотой ванных комнат и туалета нужно ежедневно. А если в доме есть больной, то убираться необходимо после каждого посещения.
  • Чистящие средства можно использовать для обработки туалетных принадлежностей — расчесок, мочалок, зубных щеток. Смесители тоже нужно мыть ежедневно, особенно ручки, с применением бытовой химии.
Сюжет: Коронавирус
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