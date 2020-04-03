Роспотребнадзор дал рекомендации по уборке дома в период распространения коронавируса

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Даже если человек соблюдает режим изоляции и выходит из дома только в случае крайней необходимости, это еще не значит, что он на сто процентов защищен от заражения — вирус можно «принести» с улицы. Поэтому уборка квартир становится особенно важной частью мер защиты.