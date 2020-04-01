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В Тульской области подтвердилось еще пять случаев коронавируса

В Тульской области подтвердилось еще пять случаев коронавируса

Число заболевших в нашем регионе увеличилось до 17.

За последние сутки в Тульской области подтвердилось еще пять случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. Таким образом число заболевших в регионе увеличилось до 17.

Напомним, что в Туле три человека уже вылечились от коронавируса. Накануне они были выписаны из больниц.

Всего же в России за сутки подтвержденных случаев 440 в 35 регионах. Количество заболевших достигло 2 777 человек, выздоровели 190, умерли 24 человека с covid-19.

  • 1. Москва 267
  • 2. Республика Коми 32
  • 3. Санкт-Петербург 27
  • 4. Московская область 15
  • 5. Саратовская область 11
  • 6. Вологодская область 7
  • 7. Челябинская область 7
  • 8. Ленинградская область 6
  • 9. Республика Бурятия 6
  • 10. Красноярский край 6
  • 11. Тульская область 5
  • 12. Краснодарский край 5
  • 13. Воронежская область 4
  • 14. Волгоградская область 4
  • 15. Пензенская область 4
  • 16. Омская область 4
  • 17. Курская область 3
  • 18. Тамбовская область 3
  • 19. Ханты-Мансийский АО 3
  • 20. Брянская область 2
  • 21. Ивановская область 2
  • 22. Республика Дагестан 2
  • 23. Кабардино-Балкарская Республика 2
  • 24. Республика Северная Осетия 2
  • 25. Владимирская область 1
  • 26. Липецкая область 1
  • 27. Тверская область 1
  • 28. Чеченская Республика 1
  • 29. Республика Башкортостан 1
  • 30. Республика Мордовия 1
  • 31. Алтайский край 1
  • 32. Новосибирская область 1
  • 33. Приморский край 1
  • 34. Хабаровский край 1
  • 35. Сахалинская область 1

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) рекомендуют максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Подробнее о новых случаях заражения коронавирусом читайте здесь.

Сюжет: Коронавирус
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