В Тульской области подтвердилось еще пять случаев коронавируса
Число заболевших в нашем регионе увеличилось до 17.
За последние сутки в Тульской области подтвердилось еще пять случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. Таким образом число заболевших в регионе увеличилось до 17.
Напомним, что в Туле три человека уже вылечились от коронавируса. Накануне они были выписаны из больниц.
Всего же в России за сутки подтвержденных случаев 440 в 35 регионах. Количество заболевших достигло 2 777 человек, выздоровели 190, умерли 24 человека с covid-19.
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Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) рекомендуют максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.
Подробнее о новых случаях заражения коронавирусом читайте здесь.