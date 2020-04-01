В Тульской области подтвердилось еще пять случаев коронавируса

За последние сутки в Тульской области подтвердилось еще пять случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. Таким образом число заболевших в регионе увеличилось до 17.

Напомним, что в Туле три человека уже вылечились от коронавируса. Накануне они были выписаны из больниц.

Всего же в России за сутки подтвержденных случаев 440 в 35 регионах. Количество заболевших достигло 2 777 человек, выздоровели 190, умерли 24 человека с covid-19.

1. Москва 267

2. Республика Коми 32

3. Санкт-Петербург 27

4. Московская область 15

5. Саратовская область 11

6. Вологодская область 7

7. Челябинская область 7

8. Ленинградская область 6

9. Республика Бурятия 6

10. Красноярский край 6

11. Тульская область 5

12. Краснодарский край 5

13. Воронежская область 4

14. Волгоградская область 4

15. Пензенская область 4

16. Омская область 4

17. Курская область 3

18. Тамбовская область 3

19. Ханты-Мансийский АО 3

20. Брянская область 2

21. Ивановская область 2

22. Республика Дагестан 2

23. Кабардино-Балкарская Республика 2

24. Республика Северная Осетия 2

25. Владимирская область 1

26. Липецкая область 1

27. Тверская область 1

28. Чеченская Республика 1

29. Республика Башкортостан 1

30. Республика Мордовия 1

31. Алтайский край 1

32. Новосибирская область 1

33. Приморский край 1

34. Хабаровский край 1

35. Сахалинская область 1

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) рекомендуют максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.