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В Тульской области сотрудник колонии отдыхал по поддельным больничным
Image by valelopardo from Pixabay.

В Тульской области сотрудник колонии отдыхал по поддельным больничным

Мужчине вменяют ущерб в размере 200 тысяч рублей.

Щекинская прокуратура в ходе проверки в исправительном учреждении выявила подозреваемого в мошенничествах. По имеющимся данным, с декабря по сентябрь 2019 года сотрудник колонии предоставлял в отдел кадров подложные листки временной нетрудоспособности.

«Введя в заблуждение администрацию исправительного учреждения, госслужащий получил денежное довольствие в сумме, превышающей 200 тысяч рублей», – сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Материалы проверки направили в следственные органы и по ним были возбуждены четыре уголовных дела по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Расследование на контроле прокуратуры.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:53 +2
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Тульская областьЩекино

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