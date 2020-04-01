В Тульской области сотрудник колонии отдыхал по поддельным больничным

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Мужчине вменяют ущерб в размере 200 тысяч рублей.

Щекинская прокуратура в ходе проверки в исправительном учреждении выявила подозреваемого в мошенничествах. По имеющимся данным, с декабря по сентябрь 2019 года сотрудник колонии предоставлял в отдел кадров подложные листки временной нетрудоспособности.

«Введя в заблуждение администрацию исправительного учреждения, госслужащий получил денежное довольствие в сумме, превышающей 200 тысяч рублей», – сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Материалы проверки направили в следственные органы и по ним были возбуждены четыре уголовных дела по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Расследование на контроле прокуратуры.