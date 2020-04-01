Состояние новых заболевших коронавирусом в Тульской области стабильное

По данным региональной оперативной группы, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



Четыре случая инфицирования выявлены у жителей Тулы и Суворова, которые выезжали в Мексику, посещали Москву и Санкт-Петербург. Ещё один — у жителя Тулы, который находился в контакте с больным коронавирусом.



Сообщается, что сейчас заболевшие находятся под наблюдением врачей, состояние всех пациентов стабильное.

Напомним, всего в Тульской области 17 человек подхватили covid-19. Трое из них уже вылечились.

Накануне выздоровевшая тулячка рассказала о симптомах болезни.