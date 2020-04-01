Состояние новых заболевших коронавирусом в Тульской области стабильное
Региональная оперативная группа рассказала подробности новых случаев заражения covid-19.
По данным региональной оперативной группы, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Четыре случая инфицирования выявлены у жителей Тулы и Суворова, которые выезжали в Мексику, посещали Москву и Санкт-Петербург. Ещё один — у жителя Тулы, который находился в контакте с больным коронавирусом.
Сообщается, что сейчас заболевшие находятся под наблюдением врачей, состояние всех пациентов стабильное.
Напомним, всего в Тульской области 17 человек подхватили covid-19. Трое из них уже вылечились.
Накануне выздоровевшая тулячка рассказала о симптомах болезни.
сегодня, в 11:25, 114 4923 -6
сегодня, в 10:57, 93 10373 4
сегодня, в 10:15, 78 1645 5
вчера, в 15:48, 270 4286 2
Другие статьи по темам
Место