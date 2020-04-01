Фото пресс-службы правительства Тульской области.
Правительство: «В аптеки Тульской области начали поступать медицинские маски»
Отпускать будут не более трех штук в одни руки. Стоимость маски — 36 рублей.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в область поступила первая партия масок по квоте, выделенной Министерством промышленности и торговли России. По словам министра промышленности и науки Тульской области Андрея Платова, 180 тысяч масок уже начали распределять по розничной аптечной сети.
1 апреля после обеда маски можно будет купить более чем в 100 аптеках региона. Кроме того, в ближайшее время ожидается поступление следующей партии.
Заведующая аптекой № 7 «Здоровый город» в Туле Галина Мельник рассказала, что цена одной маски определена единым поставщиком в России — компанией «ДельРус» — и составляет 36 рублей:
Галина Мельник
– Спрос на медицинские маски высокий. Чтобы избежать спекуляций, отпускать будем не более трёх штук в руки.
Такое правило будет действовать во всей аптечной сети. Заведующая аптекой также призвала всех жителей соблюдать правила личной гигиены и оставаться дома, так как дома безопаснее.
Список аптек в Туле, куда маски уже поступили:
ул. Ак. Павлова, 1-д; ул. Болдина, 79; ул. Кабакова, 75-а, ап/п №19; ул. Кауля, 20-б; Красноармейский пр., 11; ул. Кутузова, 27; пр. Ленина, 28; ул. Луначарского, 17, корп. 1; ул. Марата, 26, аптека №23; ул. Первомайская, 9; ул. Пузакова, 1.
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