В муниципальном транспорте Тулы появились объявления о дезинфекции
Автобусы, троллейбусы и трамваи ежедневно проходят санитарную обработку гипоаллергенным средством.
Как рассказал заместитель главы администрации Тулы – начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин, все пассажирские парки МКП «Тулгорэлектротранс» оборудованы специальными зонами, где подвижной состав проходит санитарную обработку. Ее проводят на регулярной основе с утра перед выпуском транспорта на линию, а также на конечных остановках. Для обработки используют гипоаллергенное дезинфицирующее средство, которое не имеет запаха, не содержит хлора, безопасно для людей и животных, не оставляет следов на одежде.
О предпринимаемых мерах информируют пассажиров. Объявления появились во всех видах муниципального транспорта.
Пресс-служба городской администрации сообщает, что в ходе дезинфекции транспорта сотрудники обрабатывают поручни, сиденья, в кабине водителя – руль, приборную панель. Транспорт проветривают.
Ежедневно такую обработку проходят около 280 единиц транспорта предприятия.
Как дезинфицируют коммерческий транспорт, Myslo писал здесь.