новости
новости
Регистрация
В муниципальном транспорте Тулы появились объявления о дезинфекции
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В муниципальном транспорте Тулы появились объявления о дезинфекции

Автобусы, троллейбусы и трамваи ежедневно проходят санитарную обработку гипоаллергенным средством.

Как рассказал заместитель главы администрации Тулы – начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин, все пассажирские парки МКП «Тулгорэлектротранс» оборудованы специальными зонами, где подвижной состав проходит санитарную обработку. Ее проводят на регулярной основе с утра перед выпуском транспорта на линию, а также на конечных остановках. Для обработки  используют гипоаллергенное дезинфицирующее средство, которое не имеет запаха, не содержит хлора, безопасно для людей и животных, не оставляет следов на одежде.

О предпринимаемых мерах информируют пассажиров. Объявления появились во всех видах муниципального транспорта.

Пресс-служба городской администрации сообщает, что в ходе дезинфекции транспорта сотрудники обрабатывают поручни, сиденья, в кабине водителя – руль, приборную панель. Транспорт проветривают.

Ежедневно такую обработку проходят около 280 единиц транспорта предприятия.

Как дезинфицируют коммерческий транспорт, Myslo писал здесь.

Галерея
Дезинфекция муниципального транспорта, Фото: 1
Дезинфекция муниципального транспорта, Фото: 2
Дезинфекция муниципального транспорта, Фото: 3
Дезинфекция муниципального транспорта, Фото: 4
Дезинфекция муниципального транспорта, Фото: 5
Дезинфекция муниципального транспорта, Фото: 6
Дезинфекция муниципального транспорта, Фото: 7
Дезинфекция муниципального транспорта, Фото: 8
Дезинфекция муниципального транспорта, Фото: 9
Дезинфекция муниципального транспорта, Фото: 10
Дезинфекция муниципального транспорта, Фото: 11
показать все фотографии
Сюжет: Коронавирус
Туляк привез коронавирусную инфекцию из ОАЭ и заразил родственницу
Жизнь Тулы и области
Туляк привез коронавирусную инфекцию из ОАЭ и заразил родственницу
сегодня, в 18:46, 198 6234 8
В Тульской области подтверждены еще два случая заражения коронавирусной инфекцией
Жизнь Тулы и области
В Тульской области подтверждены еще два случая заражения коронавирусной инфекцией
сегодня, в 17:56, 75 12085 0
В Москве восемь человек выздоровели от коронавируса
Мир
В Москве восемь человек выздоровели от коронавируса
сегодня, в 13:21, 60 2165 4
Развлекаться и учиться на карантине: подборка бесплатных сервисов
Жизнь Тулы и области
Развлекаться и учиться на карантине: подборка бесплатных сервисов
сегодня, в 09:55, 25 3517 6
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 22:00 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
дезинфекциятранспорткоронавирус

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Массовое ДТП в Туле: машина каршеринга врезалась в «Яндекс.Такси» и легковое авто
Массовое ДТП в Туле: машина каршеринга врезалась в «Яндекс.Такси» и легковое авто
Нечем кормить животных: Бродячий цирк просит туляков о помощи
Нечем кормить животных: Бродячий цирк просит туляков о помощи
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.