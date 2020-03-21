В муниципальном транспорте Тулы появились объявления о дезинфекции

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Как рассказал заместитель главы администрации Тулы – начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин, все пассажирские парки МКП «Тулгорэлектротранс» оборудованы специальными зонами, где подвижной состав проходит санитарную обработку. Ее проводят на регулярной основе с утра перед выпуском транспорта на линию, а также на конечных остановках. Для обработки используют гипоаллергенное дезинфицирующее средство, которое не имеет запаха, не содержит хлора, безопасно для людей и животных, не оставляет следов на одежде.

О предпринимаемых мерах информируют пассажиров. Объявления появились во всех видах муниципального транспорта.

Пресс-служба городской администрации сообщает, что в ходе дезинфекции транспорта сотрудники обрабатывают поручни, сиденья, в кабине водителя – руль, приборную панель. Транспорт проветривают.

Ежедневно такую обработку проходят около 280 единиц транспорта предприятия.

Как дезинфицируют коммерческий транспорт, Myslo писал здесь.