Нечем кормить животных: Бродячий цирк просит туляков о помощи

Фотографии предоставлены Романом Миллером.

В редакцию Myslo обратился заместитель директора передвижного цирка шапито Роман Миллер. Он рассказал, что артисты вместе с животными приехали в Алексин с гастролями, но из-за карантина оказались заложниками ситуации. Работать они не могут, а еду животным покупать практически не на что.

- После трехмесячного зимнего отпуска мы отправились в Алексин. Администрация дала добро, мы заехали, начали строиться, давали рекламу. Всё было хорошо, а затем объявили о карантине. Работать нельзя, цирк надо свернуть и уехать, а наша база в Краснодаре.

Нам нужно далеко уезжать, встать на карантин и кормить большое количество животных, а после трехмесячного простоя с финансами и так плохо, — говорит Роман.

По словам мужчины, у них в цирке сейчас обитают большой медведь, два грудных медвежонка, две рыси, пять собак, пять попугаев и две змеи.

Роман Миллер рассказал, что медвежатам нужно детское питание, а взрослым хищникам — мясо (в среднем, в день один съедает 3−5 кг). По предварительным подсчетам, цирку понадобится от 50 до 100 тысяч рублей.

- Очень просим туляков помочь, чем смогут. Едой или финансами, — обратился замдиректора цирка к жителям региона.

Как можно помочь бродячему цирку и его животным, можно узнать на официальной странице цирковой медведицы Маши ВКонтакте или в группе «Алексин Сейчас».