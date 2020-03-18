Как в Туле дезинфицируют маршрутки и автобусы: репортаж
Сколько раз в день транспортные средства проходят санитарную обработку?
Евгений Горохов
Замдиректора ООО «Тульская транспортная компания» по перевозкам и безопасности дорожного движения Александр Васильчиков рассказал, что ежедневно на линию в регионе выходят 217 автобусов. Каждый из них проходит серьезную санобработку.
Александр Васильчиков
– Наша компания осуществляет перевозки на пригородных и межмуниципальных маршрутах. У нас 12 филиалов в различных районах Тульской области, в том числе и в Туле. 12 февраля, после проведения совещания в Роспотребнадзоре, нам выдали методические рекомендации по обработке автобусов против коронавируса. С этого дня мы осуществляем обработку транспортных средств перед выездом на линию и после каждого рейса.
Аналогичная ситуация сложилась и у перевозчиков, которые работают на коммерческих маршрутах.
Александр Тетеркин
– Мы проводим дезинфекцию транспортного средства после выполнения каждого рейса и высадки всех пассажиров. Каждому водителю рекомендовано обрабатывать кожные покровы антисептиком и использовать масочный режим с заменой маски через каждые 2-3 часа. Реалии жизни понимают все. Наша задача — предотвратить распространение коронавирусной инфекции.
Кстати, пассажирам рекомендовано по возможности оплачивать проезд с помощью безналичного расчета — чтобы избежать контакта с купюрами, через которые может передаваться коронавирус. Во многих автобусах, маршрутках, троллейбусах и трамваях такая возможность есть.