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Как в Туле дезинфицируют маршрутки и автобусы: репортаж

Как в Туле дезинфицируют маршрутки и автобусы: репортаж

Сколько раз в день транспортные средства проходят санитарную обработку?

В условиях угрозы распространения коронавируса в Тульской области усилили противоэпидемическую обработку пассажирского транспорта. 
 
Ежедневно после каждого рейса мойщицы, диспетчеры или сами водители избавляются от микробов и бактерий в салоне. В ход идут средства, содержащие хлор.
 
 
За строгим соблюдением санитарных мер в пассажирском транспорте в регионе следит Роспотребнадзор.
 
Евгений Горохов, главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Тульской области, рассказал Myslo, что Управление еженедельно проводит проверку автотранспортных предприятий региона.
 

Евгений Горохов

– Управление Роспотребнадзора подготовило рекомендации для перевозчиков, как необходимо проводить санитарную обработку. Наши подразделения контролируют это еженедельно. За прошлую неделю проверено 36 юридических лиц, 45 хозяйствующих субъектов.
 
Ежедневно в начале рейса, а также в течение дня салон автотранспорта необходимо обрабатывать механическим и аэрозольным способом.
 
Евгений Горохов поясняет, что хлорсодержащими средствами нужно протирать поручни, двери, приборные панели, руль, а после каждого рейса осуществлять проветривание салона. Кроме того, водители должны быть обеспечены масками.
 
 

Замдиректора ООО «Тульская транспортная компания» по перевозкам и безопасности дорожного движения Александр Васильчиков рассказал, что ежедневно на линию в регионе выходят 217 автобусов. Каждый из них проходит серьезную санобработку.

 

Александр Васильчиков

– Наша компания осуществляет перевозки на пригородных и межмуниципальных маршрутах. У нас 12 филиалов в различных районах Тульской области, в том числе и в Туле. 12 февраля, после проведения совещания в Роспотребнадзоре, нам выдали методические рекомендации по обработке автобусов против коронавируса. С этого дня мы осуществляем обработку транспортных средств перед выездом на линию и после каждого рейса.

 
Автобусы обрабатывают дезинфицирующим средством «Пюржавель». Этот препарат уничтожает возбудителей различных инфекционных заболеваний. В ООО «ТТК» введен масочный режим для водителей, кондукторов, а также для контактирующих с ними диспетчеров.
 

Аналогичная ситуация сложилась и у перевозчиков, которые работают на коммерческих маршрутах.

Заместитель директора транспортного предприятия «Гриф» Александр Тетеркин рассказал, как устроена санитарная обработка на маршрутах №66, 12/15 и 64:
 

Александр Тетеркин

– Мы проводим дезинфекцию транспортного средства после выполнения каждого рейса и высадки всех пассажиров. Каждому водителю рекомендовано обрабатывать кожные покровы антисептиком и использовать масочный режим с заменой маски через каждые 2-3 часа. Реалии жизни понимают все. Наша задача — предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Александр Тетеркин отметил, что многое зависит и от самих пассажиров — от правил личной гигиены.
 

Кстати, пассажирам рекомендовано по возможности оплачивать проезд с помощью безналичного расчета — чтобы избежать контакта с купюрами, через которые может передаваться коронавирус. Во многих автобусах, маршрутках, троллейбусах и трамваях такая возможность есть. 

 

Сюжет: Коронавирус
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