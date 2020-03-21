Массовое ДТП в Туле: машина каршеринга врезалась в «Яндекс.Такси» и легковое авто

Фото предоставлено читателем Myslo.ru и УГИБДД по Тульской области.

Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло сегодня вечером на перекрестке улиц Фрунзе и Мосина в Туле. Об этом Myslo рассказали очевидцы.

Сообщается, что машина каршеринга столкнулась с «Яндекс.Такси» и легковым авто. Все автомобили получили относительно незначительные повреждения. О пострадавших информация не поступала. Обстоятельства ДТП установят сотрудники Госавтоинспекции.

В отделении пропаганды УГИБДД по Тульской области Myslo сообщили, что в 20:10 на ул. Мосина в районе дома №6 произошло попутное столкновение «Форд», «Киа» и «Фольксваген». В результате ДТП пострадавших нет.

Отметим, это не первый случай, когда водители каршеринга становятся героями новостей о ДТП. Так, предыдущая авария произошла меньше двух недель назад – 14 марта, в ней пострадал ребенок.

10 марта туляк с помощью поддельного аккаунта взял в аренду Volkswagen Polo, не справился с управлением и сначала врезался в припаркованные ВАЗ-22114 и Nissan.

Также, чуть более месяца назад в Туле произошла авария с участием сразу двух машин «Яндекс. Такси». В результате аварии тогда пострадала пассажирка.

UPD: в 21.27 добавлена информация и фото с места ДТП от УГИБДД.