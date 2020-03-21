Тулячка «сняла сглаз» с жителя Липецка за 4 тысячи рублей

В Липецке в полицию обратился 23-летний молодой человек и заявил, что на парковке одного из ТРЦ неизвестная женщина убедила его в том, что на него «навели порчу». «Целительница» пообещала нейтрализовать сглаз и улучшить его жизненную ситуацию. Парень поверил «гадалке» и отдал ей 4000 рублей.

Поняв, что стал жертвой аферистки, липчанин обратился в полицию. Личность мошенницы установили — ей оказалась 48-летняя уроженка Тульской области.