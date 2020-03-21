Туляк привез коронавирусную инфекцию из ОАЭ и заразил родственницу
Стали известны подробности двух новых случаев заражения COVID-2019.
По данным региональной оперативной группы по координации деятельности, направленной на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано два новых случая заражения коронавирусом.
Инфекция обнаружена у жителя Тульской области, который недавно вернулся из ОАЭ, и у контактировавшей с ним родственницы.
Они в состоянии средней степени тяжести. Заболевшие туляки находятся в изоляционном боксе.
Сообщается, что определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории региона. Эти люди находятся в изоляции по месту жительства.
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