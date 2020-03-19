В Туле открылся «Мой бизнес» — единый центр поддержки предпринимателей

В «одном окне» здесь можно получить всю информацию о ведении бизнеса и мерах поддержки. Для предпринимателей представлено более 350 услуг.

18 марта прошел форум для предпринимателей, в рамках которого состоялось тожественное открытие центра «Мой бизнес».

Мероприятие было организовано Тульским региональным фондом «Центр поддержки предпринимательства» при поддержке комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Мой бизнес» — это «единое окно» для предпринимателей независимо от их стажа бизнеса и сферы деятельности.

Все предприниматели Тулы и области могут получить здесь поддержку в любых вопросах: от поиска бизнес-идеи до выхода на экспорт.

Спектр услуг огромен – их более 350, включая консультации по финансовым, правовым, налоговым вопросам, сертификации продукции, участие в выставках, получение разнообразных мер муниципальной, региональной и федеральной поддержки, в том числе финансовой, создано окно МФЦ для бизнеса.

Гостями форума и открытия центра «Мой бизнес» стали более 200 предпринимателей и представители правительства региона.

Григорий Лаврухин, заместитель председателя регионального правительства:

- Прошлой осенью мы запустили новый корпус бизнес инкубатора, но мы не останавливаемся и хотим совершенствоваться вместе с предпринимателями, предоставлять им полноценную помощь в создании и развитии собственного дела. На этой площадке мы собрали все инструменты поддержки, которые сегодня реализуются в регионе. Приглашаем всех предпринимателей прийти сюда и увидеть, какой обширный набор услуг вы можете получить. Уже в текущем году появятся новые меры поддержки, в том числе финансовой. Активно будут реализовываться и образовательные программы для предпринимателей.

Председатель комитета по предпринимательству Вячеслав Романов отметил, что «Мой бизнес» должен стать местом, куда предприниматель может прийти с любым вопросом, получить исчерпывающую информацию и ту поддержку, в которой он нуждается.

- В прошлом году было оказано 11 000 государственных услуг для предпринимателей и 12 000 услуг - для физических лиц, которые интересуются открытием бизнеса. Сегодня мы открываем центр «Мой бизнес», где все эти услуги можно получать в более комфортных условиях, в режиме «одного окна». Здесь сосредоточена информация обо всех мерах поддержки для разных сфер бизнеса, проводятся консультации по любым вопросам предпринимательства, бесплатно предоставляются переговорные для деловых встреч, конференц-зал на 200 человек и учебные классы, проводится много образовательных мероприятий. Здесь есть быстрый и бесплатный интернет, возможность распечатать документы и удобные пространства, где можно поработать за компьютером.

Уже в день открытия центр начал свою работу: предприниматели обращались за бухгалтерскими и юридическими консультациями, беседовали со специалистами центра поддержки экспорта и инжиниринга, узнавали об услугах по государственной поддержке. Первым 50 заявителям был вручён почётный сертификат с благодарностью за обращение в центр.

«Мой бизнес» — это не только консультационные услуги и переговорные, но и современная образовательная площадка, на которой в день открытия выступили бизнес-тренеры международного класса. Александр Белгороков рассказал о 12 «идеях на миллион» - перспективных нишах для открытия бизнеса.

А создатель бренда «Экспедиция» Александр Кравцов поделился своими секретами по развитию и построению успешного бизнеса.

В прошлом году Центр поддержки предпринимательства запустил новую форму поддержки – институт наставников. Успешные предприниматели делились с новичками своими знаниями, советами, удачными бизнес-кейсами.

На форуме 18 марта наставники получили благодарности за свою работу, а Вячеслав Романов рассказал гостям, что в ближайшее время институт наставников возобновит свою работу в новом формате. Создан клуб бизнес-наставников, в рамках которого более 30 опытных предпринимателей будут проводить встречи с теми, кто только начинает свое дело.

Заседания будут проходить в центре «Мой бизнес» ежемесячно, ближайшее состоится 23 апреля, принять участие в нем могут все желающие. Подробнее на сайте мойбизнестула.рф.

Ангелина Новикова, соучредитель ресторанного бизнеса:

- Я регулярно посещаю тренинги от Центра поддержки предпринимательства, они полезны и для бизнеса, и для моего собственного развития. В таком крупном форуме участвую впервые, здорово, что можно послушать таких именитых спикеров, получить советы от действительно выдающихся бизнесменов. Центр «Мой бизнес» порадовал современной обстановкой и впечатлил количеством возможностей, которые даются здесь предпринимателям. До сих пор мы не пользовались мерами поддержки и другими услугами, но планируем – тем более теперь я знаю, куда обратиться.

Татьяна Кардаш, владелица спортивных клубов, консультант по саморазвитию и трансформации:

- В бизнесе я более 15 лет, и он очень многое мне дал: возможность постоянно развиваться, увидеть мир. Сейчас я хочу расти в новом для меня направлении консультирования, потому что мне есть чем поделиться, я уже созрела для создания своих обучающих программ. На сегодняшний форум пришла послушать крутых спикеров, которые прошли именно тот путь, по которому хочу развиваться я – из бизнесменов в коучи. В центре «Мой бизнес» очень радует грамотно и всесторонне продуманна инфраструктура для предпринимателей, от большой парковки до удобной зоны обслуживания, современных переговорных, большого конференц-зала. Уверена, что предприниматели найдут здесь многое из того, о чем они не знали раньше, - бесплатные консультации, различные меры поддержки. Лично я уже пользуюсь этими возможностями: подала заявку на рефинансирование бизнес-кредита по ставке намного ниже нынешней.

Алексей Шталенков, организатор мероприятий В2В-сегмента:

- Бизнесом я занимаюсь много лет, а полгода назад стал резидентом бизнес-инкубатора. Хочу сказать, что в Тульской области у предпринимателей есть все возможности развивать успешный бизнес: во всех вопросах у нас оказывают максимум помощи. «Мой бизнес» постоянно информирует о новых услугах, инструментах, мерах поддержки. Хожу практически на все образовательные мероприятия, которые здесь проводятся. Это очень ценно – оказаться в среде других предпринимателей, узнать что-то новое. Сегодня на форуме выступили интересные спикеры, которые построили серьезные бренды, у таких людей можно многому научиться. И такая возможность – получать знания от ведущих экспертов, перенимать опыт успешных людей - в Туле предоставляется абсолютно бесплатно. Хочется, чтобы об этом знали как можно больше предпринимателей и тех, кто только задумывается о своем деле.

Центр «Мой бизнес»

Тула, ул. Кирова, 135, к. 1.

Тел. 8−800−600−777−1.

мойбизнестула.рф